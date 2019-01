Rådmand vil have færre til at fravælge folkeskolen: Venstre kalder det jammer

Christoffer Lilleholt, politisk ordfører for Venstre

- Vi skal hele tiden se på, hvornår og hvorfor eleverne flygter fra folkeskolen. Men vi ser det som en positiv ting, at nogle privatskoler gør det godt, og så skal vi lære af dem. Vi ser dem ikke som en fjende, men som en samarbejdspartner.

- Min oplevelse er, at mange af dem, der skifter fra folkeskole til privatskole, gør det for at få et højere fagligt niveau. Selvfølgelig skal vi i folkeskolerne passe på de svage elever, men vi skal også huske de stærke elever, der har et behov for at blive udfordret. Det er en kamp, vi har kæmpet i mange år.

- Jeg synes, det er spændende, at andelen af privatskoleelever falder i København, og det giver os noget at spejle os i. Folkeskolen er en af de vigtigste velfærdsgoder, vi stiller til rådighed, og vi er altid åben for forslag til forbedringer.

- Men det, jeg hører fra rådmanden, er en jammer over, at privatskolerne er for dygtige, og at eneste svar er flere penge til folkeskolen. Så er vi ikke nået langt i vores måde at drive kommune på, og vi er lidt skuffede over politikudviklingen i Børn- og Ungeforvaltningen - vi mangler visioner for, hvor vi skal hen.