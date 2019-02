Rådmand vil genåbne skovbørnehaver: Skal være med til at sprede Vollsmose-børn

Vrede forældre inviterede Susanne Crawley Larsen (i røde gummistøvler) på skovbørnehavebesøg, da politikerne i 2014 nedlagde bidder af udflyttergrupperne på Spedsbjerg. Siden er stedet helt lukket, men nu foreslår rådmanden igen at tage skovbørnehaver i brug for at løse Vollsmose-problem. Arkivfoto: Peter Leth- Larsen