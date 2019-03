Rådmand slår alarm: - Bekymrende at så mange unge står uden en uddannelse

En ny analyse af de unge odenseanere, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, viser, at mange af dem har lang vej til at kunne tage en uddannelse. Der er behov for akut hjælp, mener rådmand Brian Dybro (SF).

Brian Dybro, I har diskuteret Ungeanalysen i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Har den gjort dig klogere?

- Det gode ved analysen er, at den kortlægger, hvem de unge er, og hvilke problemer, de står med. Det er unge, der ofte er vokset op i et hjem, hvor forældrene står uden for arbejdsmarkedet. De har kort eller ingen uddannelse og en lav indkomst, og mange har været anbragt. De har også ofte højt fravær i skolen og har begået kriminalitet.

Analysen viser, at der er omkring 1800 unge i Odense mellem 18 og 30 år, som ikke har en uddannelse og derfor er på uddannelseshjælp og derfor får færre penge end kontanthjælp. Hvad tænker du om det?

- Det er bekymrende, at så mange unge står i den her situation. Vi siger, at den høje ledighed er Odenses største problem. Men dybest set er det et endnu større problem med alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet og ikke tæller med i ledighedsstatistikken. Heriblandt de her 1800 unge. Hvis vi ikke for alvor gør noget for at forbedre deres situation nu, har vi dem også på offentlig forsørgelse om 10, 15 og 20 år.

Hvad kan I gøre?

- Jeg har ikke selv alle løsningerne, men jeg er begyndt på en rundtur hos de medarbejdere i forvaltningen, som arbejder med de unge. Og hele 950 af de 1800 unge har så store udfordringer, at vi skal arbejde med dem i mere end et år, før de er klar til at komme i gang. Det er unge, som har været mobbeofre i skolen, har mistet troen på sig selv, har haft stress og psykiske lidelser. Mange bor rundt omkring som såkaldte sofasurfere, og nogen er decideret hjemløse. Så det er nogle unge mennesker, der har det hårdt. Men heldigvis findes der nogle gode løsninger, der kan hjælpe dem videre.

Hvad er det for løsninger?

- Vi har lige afsat 10 mio. kroner til at gøre en ekstra indsats for de +30-årige uden for arbejdsmarkedet. Og jeg har et ønske om, at vi laver noget tilsvarende for de unge, for ellers risikerer vi, at de går til grunde. Jeg har som sagt ikke alle løsningerne nu, men jeg hører fra medarbejderne i forvaltningen, at vi ofte mangler et tilbud, inden vi kan sende de unge ud i en virksomhedspraktik. For selv om vi har mange virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar, vil de også gerne have, at man kommer op om morgenen og møder til tiden. Og for nogle af de her unge er der et stykke vej til at kunne det. Men det burde være en overkommelig opgave.