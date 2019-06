Rådmand inviterer til ghettobrainstorm om børns kår

Som en del af Den sidste Vollsmoseplan giver rådmand Susanne Crawley Larsen (R) nu børn og voksne i Vollsmose mulighed for at komme med input til, hvordan man kan forbedre børns kår i bydelen.

Hvordan får børnene i et af landets mest udsatte områder en god og tryg opvækst?

Det håber rådmand for Børn- og Ungeudvalget, Susanne Crawley Larsen, at få nogle bud på, efter hun har inviteret borgere i alle aldre fra Vollsmose til at komme med forslag, der kan få indflydelse på Odense Kommunes vision for bydelen: Den sidste Vollsmoseplan.

Susanne Crawley Larsen nævner selv børnenes sundhed og skolegang som områder, der kan forbedres, men har derudover ingen forventninger eller krav til, hvilke idéer og forslag der skal tikke ind i indbakken.

- Jeg går ret fordomsfrit ind i det. Det, jeg vil, er at høre nogle børn, forældre, bedsteforældre, unge mennesker og andre, der færdes i Vollsmose om, hvad et godt børneliv er, og hvordan vi kan gøre det bedre, end vi gør nu, forklarer Susanne Crawley Larsen.

Nogle af udfordringerne i Vollsmose er blandt andre dårlig tandhygiejne og overvægt blandt børn. Alt for mange får også dårligere karakterer til folkeskolens afgangsprøver. Susanne Crawley Larsen håber, at Vollsmoses beboeres perspektiv kan give værdifuld viden, der kan forbedre mulige løsningsforslag.

- Det her er udelukkende et forsøg på at høre de mennesker, som Vollsmoseplanen handler om, inden vi tager endelige beslutninger, siger hun.

Har man idéer, konkrete forslag eller gode råd, man vil skrive til Susanne Crawley Larsen, kan man sende en mail på sucl@odense.dk.