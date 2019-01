Rådmand forstår godt, Daniel Poulsen føler sig dårligt behandlet

Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF), afviser kategorisk, at forvaltningen skulle have haft et ønske om at chikanere Daniel Poulsen for at have klaget og i sidste ende fået ret.

Den mistanke har juraprofessor ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, ellers luftet her i avisen, efter at Daniel Poulsen efter to et halvt års kamp endelig fik medhold i Ankestyrelsen - for så at få endnu et afslag fra kommunen, da han søgte igen. Nu er der kommet svar fra Ankestyrelsen, der igen giver kommunen medhold i den nye afgørelse, men sagsbehandlingstiden har rundet de tre år - og kan blive endnu længere, hvis Daniel Poulsen får held med igen at få sagen behandlet.

Rådmanden peger på, at støtte efter paragraf 100 i Serviceloven er voldsomt reguleret, og der er stramme dokumentationskrav på medicinudgifterne. Omvendt håber han også, at forvaltningen kan lære af det langstrakte forløb og gøre tingene anderledes i fremtiden:

- Jeg kan godt forstå, at Daniel Poulsen føler sig dårligt behandlet, for den her sag har taget alt for lang tid. Det må ikke ske, at det offentlige, om det så er Ankestyrelsen eller kommunen, er så lang tid om at afgøre en sag, der trods alt ikke er overmåde kompliceret.

- En del af forklaringen er, at forvaltningen først laver en målgruppevurdering og ser på, om man er omfattet af ordningen. Derefter laves den konkrete sagsbehandling, hvor man ser på, hvad folk er berettiget til i tilskud. Det betyder, at tingene tager længere tid. I det her tilfælde har det desværre betydet et alt for langt forløb, men vi må ikke gøre begge dele samtidig. Alligevel vil jeg gerne drøfte med min forvaltning, hvad vi kan lære af sagen. Kan vi lave en mere smidig sagsbehandling, der bliver bedre og kortere for borgerne, så andre fremover ikke skal stå i sådan en situation, hvor man føler, man bliver dunket oven i hovedet af kommunen? Man kan i hvert fald ikke lade folk svømme rundt i flere år på den måde, siger han.