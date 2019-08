Rådmand får opbakning: V og S vil også lukke skole i Vollsmose

Byrådets to største partier er enige med børn- og ungerådmanden i, at det kan være en fordel i hvert fald midlertidigt kun at have én folkeskole i Vollsmose.

- Jeg har stor respekt for de medarbejdere, der knokler løs på de to skoler, men gør vi ikke noget, risikerer vi at stå med to halvtomme skoler, når børnene begynder at sive ud fra skolerne i takt med, at familierne bliver flyttet til andre dele af byen.

- Det giver god mening at samle kræfterne på én skole, mens Vollsmose er under forandring, siger Tim Vermund (S) om de kommende års nedrivning af boliger og opbygning af nye.

Hos både Socialdemokratiet og Venstre - byrådets to største partier - er der umiddelbar opbakning til den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsens idé om at lukke H.C. Andersen Skolen og samle Vollsmoses folkeskolebørn på Abildgårdskolen.

Lad daginstitutioner rykke ind

Hos Venstre fremhæver Mark Grossmann, at "vi som parti altid er kritiske over for skolelukninger".

- Men vi er åbne for at se på det her, siger han.

- Har forvaltningen en forventning om et faldende børnetal, og er det realistisk, at børnene kan være på én skole, så er vi lyttende over for forslaget, understreger Grossmann, der på tirsdagens udvalgsmøde opfordrede til at undersøge muligheden for, at de to nye daginstitutioner, der er planer om at bygge i området, i stedet kan huses i H.C. Andersen Skolens nuværende lokaler.

- Det kan spare os for mange millioner, siger han.