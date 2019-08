Rådmand deler teaters bekymringer

By- og kulturrådmand Jane Jeginds råd til Teatret Slotsgården er råbe omverdenen op og fortælle om sin betydning for Odense. Og så håber hun, at det et flertal i udvalget "besinder sig" inden budgetforhandlingerne i eftersommeren.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) deler Teatret Slotsgårdens direktør Jacob Moth-Poulsens bekymring for, at næste års støtte til undergrundskulturen i Odense Kommune langt fra er dækkende.

- Beløbet er så lille, at vi må se på, hvordan ansøgningerne skal udformes, og om vi skal stille lige så mange ansøgere som sædvanligt i udsigt, at de har reel chance for at få del i pengene, når det ikke er tilfældet, fordi beløbet er halveret i forhold til foregående år. De bruger trods alt meget tid på at skrive deres ansøgninger, siger rådmanden.

Jane Jeginds bedste råd til teatret er at gøre opmærksom på sig selv og de kvaliteter, dets særlige forestillinger har. Hun understreger, at besparelser på græsrodskultur ikke var en del af forvaltningens spareplan, som hun oprindeligt stod på mål for.

- Jeg håber også, at flertallet i udvalget, som står bag sparekataloget, vil besinde sig og undlade at spare på netop det kulturmiljø, der repræsenterer det nye og det næste, inden vi går ind i budgetforhandlingernes slutspurt, men om de vil det, ved jeg ikke, siger hun.

Selv har Jane Jegind endnu ikke set en af Teatret Slotsgårdens forestillinger, og det skyldes primært placeringen i sommerferien, forklarer hun, der fredag i denne uge vendte tilbage til Odense Slot.

- Men eftersom jeg arbejder på Odense Slot, har jeg set og især hørt flere prøver. Om jeg når at se årets forestilling, "Tartuffe", ved jeg ikke, siger hun.