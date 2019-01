Rådmand afviser Munkebjergskolens ønske: - Det er ikke den bevægelse, jeg er interesseret i

Munkebjergskolen afviser hvert år over 20 elever, der gerne vil gå på skolen, men som får afslag, fordi de bor uden for distriktet. Hvorfor sende dem i armene på fri- og privatskolerne i området, når forældrene faktisk gerne vil folkeskolen?

- Helt overordnet har Børn- og Ungeforvaltningen en stram økonomi, og derfor giver vi ikke lov til generelt at oprette ekstra spor. Man skal også se det her i en større sammenhæng. Naboskolerne kan jo modsat se det som en hjælp, at vi prøver at holde eleverne i distriktet, og vi er forpligtet til at se det ud fra alle skolers behov. Og så handler det ikke om at gøre det svært og besværligt for privatskolerne, men at gøre folkeskolen bedre.

- De enkelte folkeskoler skal være kvarterets skole. Den opgave kunne Munkebjergskolen også tage på sig. Der er også børn fra Munkebjergskolens distrikt, der går på fri- og privatskole, og så får de andre, der gerne vil ind. Men det er ikke den bevægelse, jeg er interesseret i.

Det er netop det, Munkbjergskolen gerne vil: være kvarterets skole. Men det kræver en ændring af skoledistriktet, mener de. Er du klar til det?

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kommer til at kigge på små distriktsændringer, men det bliver en del af den daglige drift og ikke i forbindelse med den lidt større kortlægning af en bedre folkeskole. Slutmålet er at trække flere ind i den lokale folkeskole, og det sker ikke ved at give lov til, at 20 børn flytter fra et andet skoledistrikt.

Med de mange afslag, der gives hvert år, synes skolebestyrelsen ikke, at der reelt er et frit skolevalg mellem folkeskoler. Synes du?

- Vi ser hvert år, at nogle skoler har stor søgning udefra, men der er kun frit skolevalg, når der er plads. Der er ikke nogen ret til frit skolevalg. Sådan er lovgivningen.

Skolebestyrelsesformanden kalder det også malplaceret, at du taler om at bygge ny folkeskole i centrum. Hvorfor ikke renovere og investere i dem, der er i forvejen - for eksempel Munkebjergskolen?

- Det synes jeg også sagtens, man kan gøre. Og jeg vil ikke udelukke, at Vestre Skole kan blive den løsning, hvis der ikke kommer politisk opbakning til en helt ny skole. Men Munkebjergskolen er ikke en centrumskole - det er en bynær skole, og den ligger heller ikke i Odense C.

- Når man er en storby, hører det til, at der er stor folkeskole i centrum. Ellers får vi aldrig de børnefamilier, vi gerne vil have derind.