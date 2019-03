Rådmand:- Vi skal passe på ikke at stemple unge uden grund

Den konservative Tommy Hummelmose mener for eksempel, at det ville være oplagt at udpege en gruppe af unge, som man skulle tage særligt hånd om for at hjælpe dem med til de udfordringer, de kunne få senere i livet.

Pas på fordommene

Det forslag er børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) ikke helt afvisende over for. Men hun har også en advarsel:

- Man kan da godt overveje, at en gruppe af unge, der har flere af de her karakteristika og derfor kan siges at være i en risikogruppe, skal have en særligt indsats inden for et bestemt område, for eksempel øget seksualundervisning. Den type tilbud kender man for eksempel fra sundhedsvæsenet. Men jeg vil gerne advare mod, at man får et stempel, fordi man har et karakteristikum som jævnt i analysen.

- Bare fordi man har et af de her karakteristika, behøver man ikke ende i den her gruppe. Det skal man være varsom med at konkludere. For eksempel fremgår det, at mange i den her gruppe oftere har været anbragt uden for hjemmet. Men det er ikke ensbetydende med, at fordi man har været anbragt, så går det en dårligt. Og sådan er det også med mange af de andre parametre, siger Susanne Crawley Larsen.