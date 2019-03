Rådmand: Vi skal have flere penge til plejecentrene

Det er ikke i orden, at Poul Hansen har været meget utryg i sin sidste tid på plejecentret Havebæk, siger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Søren Windell (K).

Hvilket indtryk gør det på dig at få sådan et brev fra Poul Hansen?

- Jeg blev dybt berørt over det. Sådan er der ikke nogen ældre, der skal sidde og have det. Det kan vi ikke være bekendt.

Hvad synes du om, at en beboer på Havebæk har ventet i over en time på hjælp?

- Det er selvfølgelig ikke ok.

Ledelsen siger, at 15 til 30 minutters ventetid er ok. Synes du også det?

- Jeg synes, det er for længe, men jeg anerkender, at der kan være situationer, hvor der er flere, der har brug for hjælp på en gang. Vores personale render meget stærkt og har kun to arme og to ben.

Hvordan kan det nå dertil, hvor ældre, svækkede mennesker skal vente så længe på hjælp?

- Jeg har også været på besøg på plejecentre, og langt de fleste gange kommer vi hurtigere, men der kan være situationer, hvor flere kalder på en gang. Men der er sparet for meget på det område her.

Poul Hansen beskriver, hvordan han har måtte, rent ud sagt, skide i bukserne. Hvordan har du det med det?

- Det, synes jeg, er uværdigt. Selvfølgelig er det det. Det kan vi kun beklage. Det er en ulykkelig sag hele vejen igennem.

Døtrene besluttede at flytte ind hos Poul den sidste tid? Er det ok, at det er nødvendigt for at deres far er tryg?

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Poul har været så utryg. Med det han har været igennem, kan jeg godt forstå det. Han skal selvfølgelig føle sig tryg.

Er normeringen ok i ydertimerne på kommunens plejecentre?

- Jeg kunne godt tænke mig, at den var bedre. Det glæder mig, at vi kan fastholde de ekstra aftenvagter, vi har ansat med Værdighedsmilliarden, og der er dejligt, at vi har besluttet, at der skal flere penge til området de kommende år. Men der bliver også brug for dem. Vi får flere og flere ældre borgere, der får brug for hjælp.

Men bliver det så bedre? Så går pengene jo til, at der kommer flere borgere?

- Det kommer jo lidt an på, hvor meget hjælp det stigende antal borgere får brug for. Jeg så gerne, at der kom flere penge til plejehjemmene også. Men det er jo politisk prioritering.

Og det er dig, der er politikeren.

- Ja, men jeg sidder ikke med flertallet.

Det er jo efterhånden meget svækkede borgere, der flytter på plejecentre. Er bemandingen fulgt med i takt med, at borgerne er blevet mere og mere svækkede på plejecentrene?

- Nej, der er skåret kraftigt i antallet af folk på arbejde i ydertimerne de seneste mange år.

Hvad gør du for, at det her ikke sker igen?

- Først og fremmest har vi været i kontakt med ledelsen, men jeg kan ikke udstikke garantier. Det er ulykkelige ting, der sker.

Hvad skal man lære af den her sag?

- Der er brug for eftertanke. Man skal huske, at det er borgernes hjem, og folk skal behandles værdigt.

Borgerne kan ikke længere se, at deres alarmer er gået igennem, påpeger Poul Hansen. Det burde da være en smal sag at ordne?

- Tidligere var der alarmer, der larmer. Derfor er man gået over til noget via telefonerne, så det virker mindre sygehus-agtigt. Det er måske ikke helt så nemt at programmere, som det måske kan synes. Det er ikke noget, vi oplever som et problem andre steder.

Hvordan ser fremtiden ud, når der bliver flere ældre og svækkede borgere? Tror du, hånden på hjertet, at der bliver råd til at opnormere?

- Fremtiden på plejecentrene i Odense er presset - det er der ingen tvivl om. Jeg så gerne, der blev prioriteret flere penge til dem. Man har nedprioriteret det her område for meget. Vi skal have talt det op og givet det nogle flere penge.