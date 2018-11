Rådmand: TBT Tower skal være vartegnet for den nye bydel

Hvis Arkitektgruppen drømmer om at bygge et tårn der, hvor Tigergården ligger i dag, som er i nærheden af lige så højt som Togts TBT Tower, kan de glemme alt om det.

Det er ikke sådan, by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) formulerer det, men det er essensen af det, hun siger.

- Det har været vigtigt for udvalget hele vejen igennem, at der skal være forskel. Det er også det signal, vi har sendt hele tiden. TBT Tower skal være vartegnet for den nye bydel, fastslår Jane Jegind.

At Arkitektgruppens byggeri skal være lavere end de 54 meter, der har været disponeret med, fordi Togt har valgt at bygge TBT Tower seks meter lavere end de 66 meter, lokalplanen gav mulighed for, opfatter Arkitektgruppen som en urimelighed. Men det synspunkt preller af på rådmanden, selv om TBT Towers lavere højde åbenbart er noget, de færreste har kendt til.

- TBT Tower er ikke blevet så højt som tiltænkt i lokalplanen, og dermed betyder det jo også noget i forhold til, hvor højt naboejendommen så kan blive, konstaterer hun og tilføjer:

- Hvem der så ikke har talt med hvem om, hvor højt noget er, eller hvem, der ikke har fået målt godt nok op, det skal jeg lade være usagt. Vi har som udvalg sagt, at vi ønsker, at der er en klar forskel. Det står vi ved.

Selvom Arkitektgruppen nu har fået besked på, at deres byggeri højest må være cirka 48 meter, altså 12 meter lavere end Togts TBT Tower, så er Togts adm. direktør Mogens Tveskov stadig ikke tilfreds.

Han henviser til, at lokalplanen for Tigergården kun gav mulighed for at bygge op til 27 meter, da han i 2013 købte sin grund på den nu lukkede del af Thomas B. Thriges Gade for at opføre TBT Tower.

Om det synspunkt siger Jane Jegind:

- Jeg kan kun sige, vi har holdt fast i, at TBT Tower skal være en markant bygning, som også er højere end de omkringliggende bygninger.