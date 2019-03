Hvis folkeligheden ryger, bliver et arrangement smalt. Og jo smallere kultur er, jo lettere risikerer det at miste den økonomiske støtte.

Det er rådmand Søren Windells (K) logiske ressænoment, og derfor mener han, Odense Symfoniorkesters chef går en forkert vej, hvis han vælger at finde noget af sin besparelse ved at tage betaling for gratisarrangementet "Opera på Engen".

- Nu har jeg jo faktisk kæmpet for, at arrangementet "Opera på Engen" igen skulle være gratis, og så ærgrer musikchefens udmelding mig naturligvis. Jeg vil kæmpe for, at det forbliver gratis. Netop ved "Opera på Engen" får alle odenseanske skatteydere noget for den, de bidrager med til symfoniorkestret, siger Søren Windell. Han uddyber:

- Vi gambler med den folkelige opbakning til Odense Symfoniorkester ved at tage betaling for den store brede, folkelige operafest i Fruens Bøge. Symfoniorkesteret modtager omkring 55 millioner kroner i tilskud, og af dem er de 33 fra kommunen. I den nuværende situation, hvor der skal findes 200 millioner kroner internt i kommunen, kan jeg frygte, at nogen ser sig sultne på symfoniorkesteret og de mange millioner, de modtager. Derfor er det nødvendigt at bevare den folkelige opbakning, og derfor skal man ikke droppe den folkelige koncert, siger han.

Søren Windell tilføjer, at han selv er begejstret for klassisk musik, og mener den er vigtig, fordi den kan noget særligt.