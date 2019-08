Rådmænd vil også frede skoler: - Godt at tage frygten fra forældrene

By- og kulturrådmand Jane Jegind, Venstre

- Borgmesteren løber en åben dør ind, for Venstre har igen og igen og igen talt for, at vi skal bevare og understøtte de skoler, vi har i dag. Socialdemokratiet har været lidt lang i spyttet, men det glæder mig da, at vi nu er enige. Og jeg har også i mange år været optaget af, at vi tænker børnehaverne ind på skolerne for at styrke sammenhængen og udnytte ressourcerne bedre.

- Allerede i dag er både blandt andet skoler, daginstitutioner, fritidsaktiviteter og kollektiv trafik en del af byplanlægningen, når vi eksempelvis udstykker nye byggegrunde. Det er en del af den daglige arbejdsgang, at byplansafdelingen taler med børn og unge om kapaciteten.