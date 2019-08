Rådmænd i krydsild: Foreninger vil stille skarpt på udviklingshandicappedes vilkår

Pårørendeforeninger er gået sammen om at arrangere et borgermøde, hvor rådmænd fra tre forvaltninger skal svare på spørgsmål om udviklingshandicappede borgeres vilkår.

I en tid hvor både politikere, eksperter og borgere i Odense diskuterer, hvordan enderne skal nå sammen i en kommune med et stigende pres på udgifterne til den nære velfærd, er der risiko for, at politikerne glemmer vilkårene for byens udviklingshandicappede borgere.

Det mener Kontaktforum Odense, der er en sammenslutning af pårørenderåd ved bostederne i Odense Kommune, ved Odense Værkstederne og den lokale afdeling af landsorganisationen LEV.

Den 27. august er det lykkes sammenslutningen at få aftaler med tre rådmænd til en debat om, hvordan man i fremtidens vil sikre de udviklingshandicappedes vilkår i kommunen. Til mødet, der foregår i Kulturhuset på Rytterkasernen, kommer ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K), børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) og social- og beskæftigelsesrådmand Brian Dybro (SF).

- Vi er lidt bekymrede for, at man ikke har kunnet høre noget som helst om handicapområdet, når taskforcen har fremlagt sine analyser og handlingsanbefalinger. De udviklingshandicappede er ikke særlige synlige, og vi vil gerne sikre os, at der fortsat er fokus på emnet, siger Jon Boje Jensen, formand for LEV Odense, om baggrunden for, at foreningerne nu arrangerer et stor møde.

Årsagen til, at hele tre rådmænd er inviteret med og har meldt deres deltagelse er, at alle tre forvaltninger har med de handicappedes sager at gøre alt efter, hvor de er i livet, og hvilke typer indsatser, der er behov for.

Kontaktforum Odense lægger vægt på, at rådmændene har en føling med, hvordan hverdagen for byens udviklingshandicappede borgere former sig, og derfor er det også planen, at rådmændene i løbet af debataftenen skal have en række eksempler fra hverdagen hos de udviklingshæmmede, så de kan få et indtryk af de konkrete udfordringer.

- Generelt har vi igennem en årrække oplevet et stigende pres på de økonomiske rammer for eksempelvis på botilbuddene. Der bliver færre professionelle omkring de udviklingshandicappede, og generelt er indtrykket blandt de pårørende, at der hele tiden sker stramninger. Det vil vi gerne tale med rådmændene om, siger Jon Boje Jensen.

Mødet den 27. august er åbent for alle, men kræver tilmelding hos arrangørerne.