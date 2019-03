Råbte og ville i slåskamp: Unge drenge ville ikke forlade Banegårdscenteret og blev anholdt

Odense: Tre unge drenge i alderen 16 til 17 år blev lørdag aften ved 22.50-tiden anholdt, fordi de ikke ville forlade Banegårdscenteret på Østre Stationsvej. Det fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

- De havde en råbende og støjende adfærd. Og de forsøgte at indlede sig i slagsmål med flere, men uden at det lykkedes, siger han.

Dog var det en kortvarig anholdelse. Formålet var nemlig at få dem væk fra Banegårdscenteret, fordi de flere gange var blevet bedt om at forsvinde fra stedet af politiet, ikke lyttede efter og blev ved med at gå ind i Banegårdscenteret igen ifølge vagtchefen.

- Det var mere for at fjerne folk fra stedet. Det er klart, når man er blevet påbudt flere gange at forlade stedet, ikke gør det og vender tilbage, så bliver man anholdt, siger Milan Holck Nielsen.