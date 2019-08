Råbte og skreg i Odense midtby: Fire fulde mænd har sovet branderten ud i detentionen

Fire mænd har tilbragt natten i detentionen på politigården i Odense. To af mændene er blevet sigtet for overtrædelser af loven, mens de to andre blot var for fulde til at kunne klare sig selv.

Der kan være store forskelle på, hvor god man er til at håndtere sin brandert.

Det blev endnu engang bevist natten til lørdag, hvor politiet måtte tage fire mænd med i detentionen.

To af mændene stødte politiet selv på i forbindelse med patruljer i nattelivet. De blev vurderet til at være for fulde til at kunne klare sig selv. De to andre er blevet sigtet for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, efter at de råbte og opførte sig aggressivt.

Den ene - en 36-årig mand - råbte efter forbipasserende og gæster fra Heidi's Bier Bar på Vestergade og råbte også ad betjentene, da de kom til stedet omkring klokken 0.20.

Den anden - en 25-årig mand - blev både sigtet efter ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven, efter at han både inden for og uden for natklubben Nunchi i Overgade råbte og udviste voldelig adfærd.

Den 25-årige mand har nu fået forbud mod at opholde sig på Nunchi i de næste to år.

- Det er en mulighed i loven, hvis man udviser voldelig adfærd, selvom det ikke resulterer i vold, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.