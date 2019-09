KORUP: Aktiv Korup tilbyder igen Qi Gong tirsdage fra klokken 9.30 til 10.30 i Korup Kultur- & Idrætscenter. Første gang er tirsdag den 10. september. Alle øvelser foregår i stående eller siddende stilling, og kan derfor med fordel laves af alle. Underviser Marianne Asta fortæller, at der fokuseres på at skabe balance og harmoni, forebygge skavanker og optimere fysik og sind. Husk vand og sko til indendørs brug. Pris 10 kroner per gang for medlemmer. For andre det dobbelte. /RAS