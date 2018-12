Pust ud midt i juleræset med yoga på biblioteket

Det er den oplagte mulighed for at puste ud midt i juleræset, når Odense musikbibliotek slår dørene op til en eftermiddag med mindfulness og New Age-musik.

Arrangementet varer tre timer og inkluderer yoga-undervisning og meditativ koncert.

Den såkaldte bowspring yoga-ceremoni, som undervisningen kaldes, udføres af Senay Jensen fra virksomheden Yoganesh.

Ceremonien vil blive akkompagneret med elektronisk New Age-musik fra duoen "Omlyd".

Til sammen skal det give eftermiddagen en helt særegen spiritualitet, hvad der glæder musikbibliotekaren Mads Led Behrend:

- I takt med den stigende digitaliserede hverdag gennem det seneste årti, er der kommet større fokus på styrken bag spiritualitet.

Musikbibliotekets rolle er at give indblik i flere anderledes og ukendte kulturer, hvilket dette arrangement er et eksempel på.

Dørene åbnes 15.30, og klokken 18.30 vil der være en hemmelig overraskelse.

Entré koster 60 kroner.