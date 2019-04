Pulje skal give millioner til lægehus i Vollsmose

Odense Kommune og Region Syddanmark har ansøgt om næsten fire millioner kroner i puljemidler til etablering af en ny, omdiskuteret lægeklinik i Vollsmose.

Sundheds- og ældreministeriet lavede i januar en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse med ansøgningsfrist 20. marts 2019. Den samlede pulje er på 207,6 millioner kroner. Region Syddanmark indgår med syv ansøgninger, der er indsendt som fælles ansøgninger sammen med syv kommuner, og to ansøgninger uden samarbejde med kommune.

Til Vollsmose-klinikken er der ansøgt om knap 3,7 millioner kroner med en egenfinansiering fra Odense Kommune til en halv konsulentstilling i etableringsfasen.

Lægeklinikken i Vollsmose skal sammen med andre faggrupper styrke samarbejdet på sundhedsområdet og være et omdrejningspunkt i at styrke ligheden i sundhed.

I tilknytning til lægeklinikken vil der være eksempelvis genoptræning, kommunalt værested samt forenings- og fritidsorganisationer og aktører som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse.

De andre faggrupper vil være naturlige samarbejdspartnere for en ny lægepraksis i området.

De to ydernumre til praktiserende læger i Vollsmose udbydes som tidligere fortalt i fire kombinationsstillinger, hvoraf to er med ansættelse halv tid i Odense Kommune og de resterende to med forventet ansættelse halv tid ved Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. Finansieringen af de to fuldtidsstillinger deles mellem Region Syddanmark og Odense Kommune.