Publikum svigter: Haveejer overvejer at begrænse adgang til oase

Måske er det vejret. Måske er det øget konkurrence fra andre åbne haver. Eller måske noget helt tredje. I hvert fald overvejer Erik Hansen, der af mange haveinteresserede fynboer er kendt som manden bag Eriks Oase på Blangstedgårdsvej i det sydøstlige Odense, nu at begrænse adgangen til oasen, der ligger gemt som en lille perle midt i et industrikvarter.

- Modsat alle andre år, hvor haven nærmest har været et tilløbsstykke, så har der i år kun været sparsomt med besøg. Det har været lidt ærgerligt. Og med den vejrudsigt, der er for den kommende weekend, hvor haven også er åben, så ser det ud til, at haven får det laveste besøgstal i de 21 år, den har været åben for publikum. Det får os til at overveje, at indskrænke åbningstiden til næste år, fortæller Erik Hansen.

De seneste to weekender har Eriks Oase på Blangstedgårdsvej 85 haft åben have. Det er i år den 21. sæson, hvor haveinteresserede kan komme og se haven.

En endelig beslutning om begrænset åbningstider tager Erik Hansen dog først, når sæsonen er overstået. For det er ikke kun i forbindelse med de åbne haveweekender, at oasen får besøg. Den har gennem årene også været et yndet udflugtsmål for haveforeninger og busselskaber, og den mulighed er der stadig.

Her kan man stadig kontakte Erik Hansen på 66159977/60778534 for et besøg.

Den kommende weekend er der åbent kl. 10-17 både lørdag og søndag.