Publikum bliver en del af Opera på Åen

Enhver, der på en tilfældig sommerdag har forvildet sig ned i nærheden af Odense Å, har hørt forbisejlende musik og sang. Er man heldig, har man opsnappet operasang i forbifarten, når Odense Aafart har dannet scene for Den Fynske Opera på en sommeraften i august.

Har man ikke taget turen før, er i år et godt sted at starte. Er man en genganger på operabåden, er der noget nyt at opleve.

- Vi har i år besluttet at inddrage gæsterne mere ind i underholdningen. Det er meningen, at Opera på Åen skal være en helhedsoplevelse, hvor man ikke kun er tilskuer, men også en del af oplevelsen. Man kan forvente mere interaktion mellem sangere og gæster, meddeler direktør i Odense Aafart, Morten Skytte, i en pressemeddelse.

Tidligere har turen varet en time, men i år varer den to.

- Man behøver ikke kende eller kunne alle de kendte klassikere for at kunne nyde musikken. Operaen i sig selv, og særligt i forbindelse med naturen, er en oplevelse værd, mener Morten Skytte.

Turen finder sted 25. august klokken 17. En billet koster 225 kroner.