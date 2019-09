Det kan måske være fristende i forbindelse med en bytur at hoppe om bord på et el-løbehjul. For eksempel på sin vej hjem.

En 19-årig mand må imidlertid sande, at man i så fald skal have styr på, hvor mange alkoholiske drikke byturen har inkluderet, for kort før midnat lørdag aften blev han ved Vindegade i Odenses centrum standset af politiet og sigtet for spirituskørsel på el-løbehjulet.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

- Der gælder de samme regler som for bilister. Promillegrænsen er 0,5, understreger han.

Ifølge vagtchefen er den 19-årige tredje registrerede tilfælde af spirituskørsel på el-løbehjul i Odense.