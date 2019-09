Projektiler og patronhylstre fundet: Politiet indfører visitionszone efter skudepisode ved Vollsmose

Fra onsdag klokken 12 og 14 dage frem er der igen oprettet en visitationszone i Odense. Det oplyser Fyns Politi, der samtidig bekræfter, at der blev skudt i går ved Vollsmose.

Politiet fik en anmeldelse om skud klokken 18.10, og efterforskningen viser, at der blev løst skud.

Det kalder på en reaktion, lyder det fra politidirektør Arne Gram.

- Når der skydes på åben gade, så tager vi det naturligvis meget alvorligt, og vi har derfor besluttet, at indføre visitationszone i området. Vi vil gerne sende en klar besked til dem der skyder, og dem der skaber utryghed om, vi ikke finder os i det. Samtidigt vil vi gerne vise de andre beboere i området, at vi er tilstede, og at vi gør, hvad vi kan, for at de kan føle sig trygge, der hvor de bor, udtaler politidirektøren.