Programmet er klart: Magien vender tilbage til Odense

Harry Potter Festivalen tog sidste år navneforandring til Magiske Dage Odense, men holdt fast i det store publikum, der er fascineret af magiens og eventyrenes forunderlige univers.

Nu er programmet til årets festival klar og det byder både på nyt og gammelt.

Blandt de gamle kendinge er Trolddomstoget og de magiske markedsdage. Blandt de nye debutanter på programmet er en familiekoncert med Odense Symfoniorkester og en udstilling kaldet "Vinterlandet" på kunstmuseet Brandts.

Festivalen er ikke kun for de yngste. Folkene bag festivalen har således i år lagt vægt på at skabe flere tilbud til unge og voksne.

Det fortæller festivalleder Søren Dahl Mortensen.

- Dette års festival holder fast i gode traditioner, samtidig med at vi tilbyder mere for unge og voksne. Dem, der tog fantasy til sig fra barnsben og voksede op samtidig med, at genren udviklede sig stødt. Mange holder stadig fast i festivalen, og selvfølgelig skal der også være noget for dem, siger han.

Odense Bibliotekerne er også en vigtig del af festivalen. Bibliotekschef Kent Skov Andreasen glæder sig til igen, at bøgernes verden igen bliver mere levende.

- Magiske Dage Odenses vision om at være en urban fantasyfestival matcher både Odenses visioner og Odense Bibliotekernes ambitioner om at være en aktiv del af byens liv. Festivalen er en unik mulighed for at gøre litteraturen nærværende og involverende for alle. Magiske Dage Odense er med til at rykke biblioteket ud af huset og ind i byrummet, og vise litteraturens og kulturens store potentiale der.