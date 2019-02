Professor: Dyrt ikke at hjælpe PTSD-ramte

Professor Morten Sodemann, leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH: - Man er for langsom til at sætte ind med målrettede tiltag, der passer godt til de enkelte etniske grupper. Hver gruppe har forskellige behov, og vi skal ikke vente på, at de begynder at få problemer. Arkivfoto

PTSD er fortsat et stort problem, ikke mindst fordi mange syriske flygtninge nu har voldsomme problemer, der burde være fanget for flere år siden, mener professor. Løsningen er at lave flere tidlige screeninger.

Vi skal som samfund sætte ind med tidlige screeninger for at finde dem, der lider af PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse). Omkostningerne ved at lade være er simpelthen for store, mener SDU-professor Morten Sodemann, der er leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH. For eksempel illustreret ved gennemgangen af, hvordan lidelsen har påvirket en flygtningefamilie, som man kan læse om andet steds her på siden. Odense Kommune har tidligere haft screeninger af flygtninge for på den måde at opdage PTSD, blandt andet var der fra 2007 til 2012 et kommunalt afklaringscenter. Det stoppede, da kommunerne i 2013 fik pligt til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helbredsmæssig vurdering hos egen læge, men den ordning blev gjort valgfri i 2016, så i dag tilbyder kommunerne ikke længere tidligere indsatser. Morten Sodemann og hans kollega Sisi Buch skriver i bogen "Kampen om Vollsmose", at indsatsen dermed er tilbage til niveauet fra de tidligere 1980'ere. Og det er ikke betryggende.

Mange syrere med problemer Normalt gør flygtninge alt for at undgå at blive associeret med psykisk sygdom, og det kan umiddelbart godt være en barriere i arbejdet. Men hvis man forklarer dem, at PTSD er en naturlig reaktion på en umenneskelig oplevelse - at det på den måde er en normalt fysisk og psykisk reaktion - er der ingen problemer, forklarer Morten Sodemann. Konkret ser han i øjeblikket mange syriske flygtninge på Indvandrermedicinsk Klinik, hvor han er leder. De har voldsomme psykiske problemer og burde være fanget for tre-fire år siden, mener han: - Man er for langsom til at sætte ind med målrettede tiltag, der passer godt til de enkelte etniske grupper. Hver gruppe har forskellige behov, og vi skal ikke vente på, at de begynder at få problemer, siger Morten Sodemann.