Professor: Afslag ligner chikane fra Odense Kommunes side

Odense Kommune vil ikke betale for Daniel Poulsens udgifter til en svær astmalidelse, selv om han i første omgang fik ret i Ankestyrelsen. En af landets førende eksperter på området, professor Kirsten Ketscher, tolker det som et typisk eksempel på kommunal chikane. Den slags er der ingen lovgivning imod, og det er et problem, siger hun.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ude i noget, der ligner chikane af en borger.

Så hård er meldingen fra Kirsten Ketscher, der er professor, dr.jur. ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked på Københavns Universitet og en af landets førende eksperter på området.

Sagen handler om den i dag 21-årige Daniel Poulsen, der i næsten to et halvt år kæmpede med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune for at få betalt udgifterne til en svær astmalidelse. Forvaltningen afslog med henvisning til, at Daniel Poulsen ikke var akut livstruet og derfor ikke ville dø i løbet af timer eller dage, hvis han ikke fik sin medicin. Ankestyrelsen bakkede kommunen op, men ombudsmanden kiggede på hans sag ad to omgange, hvad der fik Ankestyrelsen til at behandle hans sag igen. Og til sidst fik han ret.

Derfor troede Daniel Poulsen, at det ville være en ren ekspeditionssag, da han i sommerferien 2018 sendte en ny ansøgning til forvaltningen for at få dækket de ekstraudgifter, han har, for det er retten til at få dække det udgifter, hele striden har stået om. Men forvaltningen gav igen afslag, nu med henvisning til, at Daniel Poulsen burde bruge billigere medicin og cremer og selv kan blande saltvand til sin næsespray. På den måde kom Daniel Poulsens udgifter under støttegrænsen på minimum 6.408 kroner om året.