Produktionsskole bliver statslig: Nu vil Odense Kommune opkræve millionhusleje

De har boet på Sanderumvej 117 og 113 siden 1. januar 1997 uden at betale husleje. Men nu skal Elsesminde, Odense Produktionsskole, til at betale leje for brug af området. I hvert fald hvis det står til embedsfolkene i Odense Kommune og et politisk flertal. Det fremgår af et beslutningsreferat fra det sidste møde i By- og kulturudvalget, inden de gik på sommerferie. Hidtil har skolen boet huslejefrit i kommunalt ejede bygninger, men i forbindelse med en ny aftale om de forberedende grunduddannelser, som den tidligere regering nåede at forhandle på plads i Folketinget sammen med S, SF og Radikale, overgår produktionsskolerne pr. 1. august 2019 juridisk set til at være statslige selvejende institutioner.

Og det kan komme til at koste skolen i Odense SV et anseligt beløb.

På mødet blev politikerne præsenteret for et forslag om at lade skolen leje området på markedsvilkår med virkning fra 1. september. På baggrund af en gennemgang og besigtigelse af det samlede lejemål, blev prisen vurderet til cirka 1,9 millioner kroner - med mulighed for en årlig lejeregulering i forhold til den normale prisudvikling.

Det er ikke en nyhed, der falder i god jord hos bestyrelsen for produktionsskolen, der havde foretræde for udvalget i forbindelse med behandlingen af sagen.

- Det er bestyrelsens vurdering, at en husleje på 1,9 millioner kroner, vedligeholdelsesudgifter samt forsikring på 1,5 million årligt og hertil udgifter til vand, el og varme på minimum 1,1 til 1,2 mio. kr. i alt 4,6 mio. kr. får særdeles store konsekvenser for FGU-Fyn. Samtidig er Odense Kommunes elevforecast 80 procent af det først udmeldte, lød det i et skriftligt svar fra bestyrelsen bag produktionsskolen.

Blandt politikerne var der da også et flertal, der gerne ville komme skolen lidt i møde.

- De står jo i en svær situation, hvor vi ikke vil have, at de skal blive en kastebold mellem forskellige forvaltninger, og hvor de skal have tid til at finde ud af, hvordan de nu skal få økonomien skruet sammen. Derfor valgte vi at udskyde deres huslejebetaling i et år, og så må vi se, hvor de står, når vi nærmer os september næste år, forklarer Anders W. Berthelsen (S).

Foruden ham var det de to øvrige socialdemokratiske medlemmer af udvalget, Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir, der stemte for et ændringsforslag, der udskyder huslejen med et år - men ikke giver skolen huslejefritagelse. Rådmand Jane Jegind (V) stemte for at fastholde forvaltningens indstilling med en huslejebetaling fra 1. september i år, fordi pengene eller vil mangel i det sparekatalog forvaltningen har lavet i forhold til næste års budget, mens Kristian Guldfeldt (K) og Mathilda Printzlau-Paulsen (EL) tog forbehold og dermed hverken sagde ja eller nej.

I sidste ende bliver det dog op til byrådet at beslutte, om produktionsskolen skal til at betale husleje eller ej. Det sker på et møde efter sommerferien.