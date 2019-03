Problemer med stress på Havebæk

Sektorformand i FOA er bekymret for trivselsrapporten for Havebæk Plejecenter. For mange punkter er røde og peger på, at mange er stressede, siger han.

Hos FOA har man igennem længere tid været opmærksom på trivslen blandt medarbejdere på Havebæk Plejecenter, fortæller Hans Jørgensen, der er sektorformand for FOA. - Vi har hørt fra tidligere og nuværende ansatte fra Havebæk Plejecenter, og centret har længe været et fokusområde i forhold til trivsel eller mangel på samme for os. Jeg kan godt genkende et billede af, at mange som har sagt op, og rigtig mange som ikke trives, siger han. Sektorformanden er ikke overrasket over, at Havebæk Plejecenters trivselsrapport fra september sidste år havde mange røde punkter og ingen grønne. - Der er problemer med den sociale kapital og stress, og når man er stresset, så laver man flere fejl, man mistrives og brænder ud på et tidspunkt, lyder det fra Hans Jørgensen, der mener at problemerne bunder i mangel på nok personale. - Jeg kobler det meget sammen med normeringen. Jeg er simpelthen ikke enig, når lederen på plejecentret - Helle Lunde Meyer - siger, at normeringen er forsvarlig. Eksempelvis når tre nattevagter skal passe 130 borgere. Borgere på et plejecenter ligger ikke nødvendigvis og sover sødt hele natten, og ofte skal der to til at hjælpes ad hos en borger, påpeger han. -Der bør være tid til en anstændig omsorg og pleje. Det fortjener borgerne og personalet, tilføjer han.

Vil gerne have mere tid Tillidsrepræsentant på Havebæk Plejecenter, Zenia Olsen, ønsker ikke at kommentere, hvorvidt der er stor udskiftning i personalet på Havebæk Plejecenter. Hun er ikke tilfreds med centrets trivselsmåling, men nævner, at der er et godt arbejde i gang for at forbedre forholdene, som hun mener er blevet bedre siden målingen i september. - Hvis der er problemer, så er det med grundnormeringen generelt i Odense Kommune. Den kunne bestemt være bedre. En bedre normering ville betyde, at vi i plejen havde bedre tid hos borgeren, og det kunne både vi og borgerne godt tænke os, siger hun.