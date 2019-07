Når Odense bryster sig af at alt kan ske i uge 34 i byen - og at den i øvrigt er spækket med gratis kulturoplevelser, så er det i høj grad fordi en stor gruppe private sponsorer er med i kulissen til at finansiere festen.

- Cirka 80 procent af vores budget kommer fra private sponsorater. Sådan har det næsten været fra starten, og det er vores mål, at det skal fortsætte sådan. Også selv om vi fortsætter med at vokse, som Peter Bøgholm, direktør for HCA Festivals forkladere i avisen i april. Det var da Spar Nord-fonden gik ind og støttede HCA Festivals åbningsshow "De fem verdenshjørner" i Odeon.

Og "Klokken" i Munke Mose, der ventes at blive en af de helt store attraktioner under festivalen er kun blevet mulig takket være støtte fra HD Ejendomme og Nykredits Fond, der ekstraordinært har valgt at støtte.

- Vi støtter H.C. Andersen Festivals og showet i Munke Mose, fordi festivalen på smukkeste facon lever op til fondens mål om at støtte projekter, der hylder fællesskabet og kommer mange mennesker i nærmiljøet til gavn. Samtidig opfylder den odenseanske kulturfestival fondens ønsker ved at bidrage til en inkluderende by, der gør noget særligt for at skabe et inspirerende lokalmiljø for borgerne, siger Nina Smith, formand for Nykredits Fond.

Ønsket om at støtte lokalt går også igen hos HD Ejendomme, der håber, at de med støtten til kulturen i Odense kan bidrage til at gøre byen mere attraktiv.

- Festivalen forvandler hvert år byen til et sandt eventyr og giver Odense anerkendelse, synlighed og et godt renommé. Det vil vi meget gerne bakke op om, så vi kan være med til at tiltrække borgere, turister og nye erhvervsvirksomheder. Showet i Munke Mose er toppen af kransekagen, så vi glæder os meget til at opleve showet og se, hvad festivalen har fundet pa i ar, siger Peter Uldall Borch, adm. direktør i HD Ejendomme.

Odense Kommune støtter årligt HCA Festivals med cirka fire millioner kroner.