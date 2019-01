Efter at Odense Kommune lukkede en masse klubtilbud i 2017, skabte forældre i Lumby et privat klubtilbud til børnene i lokalområdet. Nu ønsker kommunen at imødekomme visse lokalområder i Odense med såkaldte UC aktivitetssteder. Men det private tilbud i Lumby er bedre end det, kommunen kan tilbyde. En dialog er nu igangsat for at se, om det kommunale og private kan indgå et samarbejde.

- Som bestyrelse tænker vi helt klart, at vi ikke skal drive en klub bare for at drive den. Men det, som kommunen byder ind med, skal give mening, siger hun.

Barbara Bertelsen understreger, at de i bestyrelsen er åbne for forslag, men at de samtidig ikke ønsker et kommunalt samarbejde, hvis det betyder en forringelse af serviceniveauet.

Selvom det kommunale tilbud er gratis , fremhæver Barbara Bertelsen de fire ugentlige åbningsdage som en væsentlig faktor for børnene. Selvom det ikke er alle, der benytter sig af tilbuddet samtlige fire dage om ugen, mener hun, at muligheden har stor værdi. Konsekvensen ved meget få åbningsdage er ifølge bestyrelsesformanden, at nogle børn ender med at isolere sig foran computeren.

- Som det ser ud nu, er der lagt op til, at kommunen kan stille med bemanding to dage om ugen. Og der må vi bare sige, at det er væsentlig serviceforringelse mod de fire åbningsdage, vi har nu.

Og det private tilbud er da også bedre end det, Odense Kommune kan tilbyde. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at indgå en samarbejdsordning mellem det private tilbud og kommunen, så det nuværende serviceniveau kan bibeholdes, fortæller Barbara Bertelsen, der er bestyrelsesformand i Lumby Fritidsklub, der har 40 betalende medlemmer, der giver 350 kr. per måned per barn.

Det løser sig

Barbara Bertelsen mener, at et frugtbart samarbejde indebærer nogle politikere, der er kreative og villige til at tænke ud af boksen.

Ungdomsskoleleder i UngOdense Carsten Djursaa oplyser, at man fra kommunal side er villig til at gå langt for at imødekomme forældrenes ønsker.

- Vi vil meget gerne have et samarbejde med lokale aktører op at stå. Specifikt i Lumby og Spurvelunden kræver det en særlig dialog, fordi de lige nu har en ordning, der er bedre end det, vi kan komme med, siger han.

Ungdomsskolelederen er forstående over for, at Lumby ønsker at finde en ordning, der gør, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Hovedudfordringen er ifølge Carsten Djursaa at finde den korrekte juridiske konstruktion, der muliggør samarbejdet. Det er nemlig ikke så ligetil at blande noget kommunalt med et privat initiativ.

Han understreger dog, at hans klare forventning er, at det bliver løst, og satser på, at en politisk aftale kan ligge klar i marts.