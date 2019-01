Privat klubtilbud: - Kommunens udspil er fornuftigt

Det var lukningen af en række klubtilbud, der fik forældre i Lumby til at åbne deres eget private klub. Nu skal Lumby Fritidsklub tage stilling til, om de ønsker at indgå et samarbejde med kommunen. Arkivfoto: Vibeke Volder

Serviceniveauet i et privat klubtilbud i Lumby er højere end det, Odense Kommune kan tilbyde. De to parter har derfor været i dialog for at indgå et samarbejde. Mandag aften var der generalforsamling i Lumby Fritidsklub, men klubben overvejer stadig, om de vil acceptere kommunens udspil.

Som følge af en millionbesparelse i 2017 lukkede Odense Kommune under store protester en række klubtilbud. Det fik forældre i Lumby til at etablere deres eget private klubtilbud. Siden da blødte kommunen op og valgte at imødekomme de lokalområder, som har mere end fire kilometer fra den lokale folkeskole til det nærmeste ungdomscenter, med etableringen af såkaldte UC aktivitetssteder. Forældrenes private klubtilbud har imidlertid et højere serviceniveau end det, Odense Kommune kan tilbyde. De to parter har derfor arbejdet på en samarbejdsordning. Mandag havde klubtilbuddets bestyrelse møde med kommunen, men der ligger endnu ikke en konkret aftale klar. - Der har været en god dialog. Vi er dog ikke nået frem til noget nagelfast endnu, siger Søren Andersen, bestyrelsesmedlem i Lumby Fritidsklub, som tilføjer: - Det er et fornuftigt udspil, kommunen er kommet med. Vi er positive omkring det i forhold til, hvad vi havde forventet. Og udspillet matcher i stor grad det tilbud, vi allerede har.

Sagen kort For at spare otte millioner kroner vedtog et smalt rødt flertal i foråret 2017 et udskældt klubtilbud. Det betød, at cirka 50 lokale klubtilbud blev lukket og erstattet af 10 ungdomscentre.

Etableringen af ungdomscentrene mødte imidlertid stor modstand, især blandt forældre, fordi mange børn simpelthen fik for langt hen til ungdomscentrene.

Politikerne rullede delvist beslutningen tilbage og tilbageførte tre af de otte sparede millioner kroner, da de oprettede yderligere 10 såkaldte UC aktivitetssteder. De blev placeret i de lokalområder, der har mere end fire kilometer fra den lokale folkeskole til det nærmeste ungdomscenter. Det drejer sig om Agedrup Skole, Højby Skole, Korup Skole, Lumby Skole, Rasmus Rask-Skolen, Skt. Klemensskolen, Spurvelundskolen, Stige Skole, Tingkærskolen og Ubberud Skole.

Torsdag blev det ottende af de i alt 10 UC aktivitetssteder åbnet i Korup.

De sidste to planlagte UC aktivitetssteder er i Lumby og på Spurvelundskolen. Begge disse har igangsat forældredrevne private tilbud.

Mange ubekendte Tidligere i januar fortalte bestyrelsesmedlem Barbara Bertelsen til Fyens Stiftstidende, at bestyrelsen forholdt sig åbne for forslag, men at de ikke ville indgå i et samarbejde med Odense Kommune, hvis det ville indebære en forringelse af serviceniveauet. Søren Andersen vil imidlertid ikke uddybe, hvad kommunens aktuelle udspil indebærer. - Det, kommunen har fremlagt, er stadig i meget grove træk, og der er stadig mange ubekendte faktorer i forhold til pris, åbningstider og personale. I januar gav ungdomsskoleleder Carsten Djursaa udtryk for, at kommunen ville strække sig langt for at komme klubtilbuddet i møde. Kommunens udspil ligger nu til intern diskussion hos bestyrelsen i Lumby Fritidsklub, som senest den 15. februar skal acceptere eller afvise udspillet.