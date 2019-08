Prisen skræmmer: Genåbning af glemt tunnel i Odense kræver privat finansiering

Det vil koste 25 millioner kroner - og muligvis mere - at genåbne Nørrebro Tunnel. - Det stiller ikke sagen så godt, lyder erkendelsen fra S-politiker, der ellers gerne så forbindelsen under jernbanesporene genoplivet.

At grave Nørrebro Tunnel i Odense fri, som S-politikeren Anders W. Berthelsen for nylig gjorde sig til talsmand for, at man bør overveje, er principielt muligt. Men det er ikke billigt.

Det oplyser By- og Kulturforvaltningen i et svar til politikerne i By- og Kulturudvalget, efter idéen har været oppe at vende i forbindelse med, at der arbejdes med fremtidsplaner om at skabe et nyt Nørrebrokvarter i Odense nord for jernbanen.

Faktisk har muligheden for at frigrave tunnellen, der blev dækket til i 90'erne, været undersøgt flere gange, oplyser chef for Byudvikling i Odense Kommune Ellen Drost. Senest for seks år siden.

- Dengang lød vurderingen, at prisen ville være cirka 25 millioner kroner, siger hun og tilføjer:

- Antagelsen er, at det i dag vil være endnu dyrere.

Ellen Drost oplyser, at Banedanmark, som ejer tunnellen, har foretaget prisvurderingen.

- Vi har også spurgt vores egne driftsfolk, og de deler vurderingen af, at det vil koste rigtig, rigtig mange penge, siger hun.