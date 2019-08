Premiere om lidt: Dansere er klar til at rejse til de fem verdenshjørner

- Ja, danserne hopper lige to meter højere med 70 klassiske musikere i ryggen. Det gør en kæmpe forskel at have orkestret med, supplerer Mette-Louise Kryger.

- Jeg er jo vant til at være en del af ensemblet. I den her forestilling har jeg hovedrollen, og det er meget udfordrende. Blandt andet fordi skal jeg danse mange forskellige stilarter, og jeg skal op at flyve over publikum. Der er masser af stunts, og så danser jeg med et helt symfoniorkester i ryggen. Det er fantastisk, siger han.

Nicky Andersen har lige danset scenen "Lykkens Galocher" med Julie Kunz under prøverne til HCA Festivals' gallaforestilling "De Fem Verdenshjørner," der søndag har premiere i Odeon. Han er på vej ud bag scenen, hvor neonfarvede kostumer blander sig med skærme, ledninger, diverse rekvisitter, snacks til de medvirkende og en enkelt hvid robot med et rødt blinkende hjerte på brystet.

Der er blevet råd til et stærkere hold på scenen i år. Her danser de amerikanske dansere Charity Anderson og Andés Penate hyrdinden og skortensfejeren i en af gallaforestillingens scener. Foto: Nils Svalebøg

Den svære to'er

Det er andet år, at hun og ægtefællen Anders Kryger har fået lov at stå i spidsen for gallaforestillingen til HCA Festivals med deres Pivot Dance Compagny, og denne gang har forestillingen fået en kæmpe opgradering.

- Det er jo den svære to'er, men alene det, at vi er flyttet over i Odeon fra Koncertsalen sidste år gør, at vi kan meget mere rent teknisk. Det er et rigtigt black box-teater, hvor vi kan gemme os og blandt andet sende danserne op at flyve. Vi har også fået et større budget, så vi har kunnet booke et stærkere hold, fortæller Mette-Louise Kryger og hentyder blandt andet til, at det amerikanske dansepar Charity Anderson og Andés Penate medvirker. De to er verdensstjerner og har blandt andet lige vundet konkurrencen World of Dance.

- Når vi ser dem danse, står vi andre bare og måber. De er så dygtige, smiler Nicky Andersen.

Både han og Mette-Louise Kryger er helt rolige på dagen før premieren, hvor hele holdet bag forestillingen kører på med prøver til sen aften.

- Vi mangler kun lige et par småjusteringer, siger hun og sender Nicky Andersen et sigende blik, inden de to suser tilbage til prøverne.

"De Fem Verdenshjørner" - en magisk symfoni af dans og musik har premiere i Odeons store sal søndag den 18. august klokken 19 og spiller den 20., 21. og 22. august klokken 19.30. Billetter kan købes på www.hcafestivals.dk