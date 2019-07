Potentielt sidste torsdagskoncert: En æra skal slutte med maner

Torsdag aften bliver måske sidste omgang med torsdagskoncerter i Kongens Have efter 24 år. Derfor vil medlemmerne i det lokale rockband Mawic spille deres livs koncert, dels for at sætte et mindeværdigt punktum, dels for at prøve at overbevise politikerne om, at gratiskoncerterne skal leve videre.

- Vi er selv taknemmelige over at optræde foran mange tusinde mennesker. Det er med afstand Mawics største koncert, og derfor har vi anstrengt os for at forberede noget særligt. Vi har en ekstra guitarist med, en special guest , og i det hele taget øvet røven ud af bukserne, så vi står skarpere end nogensinde, siger Martin Wichmann.

Det ansporer ham til at sende en opfordring til alle de odenseanere og fynboer, der ikke kender Mawic og Papaya, som varmer op for hovednavnet The Sandmen i, hvad der tegner til at blive den foreløbig sidste torsdagskoncert.

- En af kvaliteterne ved torsdagskoncerterne er netop, at der er så meget nyt og upcoming musik. Jeg har mange gode oplevelser med bands, jeg ikke kendte i forvejen, og jeg ville aldrig have hørt dem, hvis ikke de havde optrådt i Kongens Have, siger Martin Wichmann.

- Jeg kan tydeligt huske at sidde på græsplænen, høre Danseorkestret og drikke kolde øl. Jeg har altid syntes, det er fedt, at Odense har de her gratiskoncerter, hvor alle byens borgere kan mødes. Det er et tiltag, min fødeby bestemt kunne tage ved lære af, siger Martin Wichmann.

Da forsanger og guitarist i rockbandet Mawic, Martin Wichmann, flyttede fra Haderslev til Odense i 2009, tog han straks de gratis torsdagskoncerter til sig. Det var en god måde at lande i en ukendt by på og samtidig lære nye mennesker at kende i uhøjtidelige rammer.

"Pissevigtig" tradition

Inden Tinderbox kom til Odense for fem år siden, var torsdagskoncerterne i Martin Wichmanns øjne det største, man kunne opnå som lokalt band.

- Selv om der er mange gæster, som først kommer dryssende, inden hovednavnene spiller, er der ofte flere tusinde på plads i Kongens Have til de første bands. Mange nye bands har aldrig optrådt foran flere end 50 mennesker, så muligheden for at stå på scenen til torsdagskoncerterne er uvurderlig for lokale bands, siger Martin Wichmann.

Han og bandet har forsøgt at råbe odenseanerne op med opslag på gruppens Facebook-side. For at trække så mange som muligt i Kongens Have torsdag aften og for at mobilisere opbakning, så politikerne forstår, at torsdagskoncerterne er essentielle.

- Måske kan vi i fællesskab med publikum få gjort opmærksom på, hvor vigtige disse koncerter er for byen. Mange af byens borgere ville aldrig komme til en koncert, hvis det ikke var for torsdagskoncerterne, og jeg har selv nydt godt af at møde nye mennesker i Kongens Have. Det er simpelthen pissevigtigt, at traditionen ikke dør, understreger Martin Wichmann.

Når Mawic går af scenen, er det ikke for at hænge ud backstage. Det er direkte ned på plænen foran scenen.

- Vi skal da ikke sidde og gemme os ude bagved, når The Sandmen optræder. Er du sindssyg?