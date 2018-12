Posten-fotograf kåret som Europas bedste

- Det er min første pris, så det er da lidt særligt. Jeg tror, jeg skal ind på min profil og ændre teksten, så der står "Prisvindende fotograf" i stedet for "Fotograf", siger Line Svindt og ler.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke kender så meget til det praktiske omkring prisen. Jeg ved ikke, om det er alle mine venner, som har været inde på hjemmesiden og stemme. Men uanset, hvem der har peget på mig, tror jeg, det er mine backstage-billeder og ikke mine koncertbilleder, som har været afgørende. At være musikfotograf handler ikke kun om det, der sker på scenen. Men i lige så høj grad om alt det, der foregår bag den, siger Line Svindt.

- Jeg blev inviteret til at blive en del af Wilms Facebook-gruppe gennem Jannie Overgaard, som var indstillet i kraft af sit job som tour-manager. Jeg kender hende gennem de to bands Velvet Volume og Go Go Berlin, som jeg har fulgt under arbejdet med min koncertbog "The Between Project", siger Line Svindt.

Hun indrømmer, at hun ikke kendte til prisen indtil for nyligt.

- Det er fedt med sådan en hæder. Det er altid dejligt at blive påskønnet, siger Line Svindt, som ikke selv deltog i prisfesten.

Mandag aften var der prisfest på Signature Brew Taproom i London. 23 priser skulle uddeles til dette års Wilm Award, der hylder kvinder beskæftiget inden for livemusik i Europa. Den odenseanske fotograf Line Svindt vandt prisen som årets musikfotograf.

De tre søstre i rockbandet Velvet Volume har Line Svindt fået et tæt forhold til. Her er det Noa Lachmi. Foto. : Line Svindt

Fedt med feminint fokus

I Danmark har der været en del debat de seneste uger, da spillestedet Forbrændingen i Albertslund meldte ud, at der kun ville stå kvinder på scenen i 2019. I den sammenhæng synes Line Svindt, det er helt fint, at der findes en prisfest, som udelukkende hylder kvinder.

- Der er ikke særlig mange tourmanagere, teknikere og lydmænd, der er kvinder. Alene det, at man kalder det lydmænd, indikerer, at det i høj grad er en mandsdomineret branche. Det er også sjældent, jeg møder kvinder oppe foran "hegnet" på Posten. Derfor er det vildt fedt, at der er fokus på de kvinder, som arbejder med livemusik, siger Line Svindt.

Hun understreger, at hun ikke er rødstrømpe eller feminist. Såmænd bare tilhænger af, at kvinder får ros for deres arbejde.

- På sin vis synes jeg ikke, man skal bedømmes ud fra sit køn, men anerkendes ud fra sit arbejde. Men når det er sagt, kan jeg godt lide, der er fokus på kvinder i musikbranchen, ud over dem der står på scenen. Det er sværere at få job som lydtekniker, hvis man er kvinde, end hvis man er mand. Det kan sådan en pris måske være med til at ændre, siger Line Svindt.