PostNord på vej ud ad postterminal

Den største lejer i postterminalen ved siden af banegården i Odense er på vej ud.

Det oplyser Christian Seitzberg, seniorrådgiver i Park Street Nordicom, der ejer bygningen. Han fortæller, at PostNord, der lejer 20.000 kvadratmeter, i juli har opsagt lejemålet og flytter ud om cirka et år. Det betyder, at cirka 29.000 ud af de omkring 37.000 kvadratmeter vil stå ledige, og det giver ny næring til tankerne om at rive postteminalbygningen ned og opføre noget nyt på stedet.

- Det er klart, at så længe vi havde de tre lejere (et fitnesscenter og Skat ud over PostNord, red.) , så har det været svært at tænke stort. Men nu har PostNord så lige opsagt deres lejemål, og det gør selvfølgelig, at man kommer tættere på en udvikling (nedrivning og nybyggeri, red.), siger Christian Seitzberg.

Faktisk har visionerne om på et tidpunkt at rive ned for at bygge nyt eksisteret i noget tid, men Park Street Nordicom arbejder ad to spor samtidig. For bygningen forsøges også aktivt udlejet via en erhvervsejendomsmægler, og hvordan det går med det, kan i sidste ende få betydning for planerne om at rive ned og bygge nyt. Lige nu er Park Street Nordicom åben for flere muligheder.

- Hvis der kommer en lejer, som skal bruge 25.000 kvadratmeter og gerne vil rykke ind hurtigst muligt, så vil vi selvfølgelig kigge på det. Men alternativt så er placeringen lige ved siden af banegården og centralt i Odense så god, at den kunne give mulighed for en masse forskellige ting.

Men den store lejer PostNords opsigelse skubber tanker i retning af at udvikle området på ny.

- Nu er vi derhenne, hvor vi er nødt til at tænke over, hvad det er, vi vil, siger Christian Seitzberg.