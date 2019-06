Porno-podcast på Tinderbox: - Er I klar til, at det bliver en pissefræk dag?

- Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor du vil tage min fede pik i munden, improviserer Brian Lykke til latterskrald og et par hænder for ansigtet.

Første ud af tre historier læses op af Brian Lykke. I den har en gymnasiepige ved navn Mona pralet med, hvor seksuelt erfaren hun er. Det har en gruppe drengevenner derfor sat sig for at teste.

Omdrejningspunktet for podcasten er, at værten Søren Rasted inviterer kendte gæster i studiet, som læser gamle pornohistorier op fra bladet "Ugens Rapport". Med på scenen er komikerne Christian Fuhlendorff, Frederik Rosgaard, Brian Lykke og Mick Øgendahl.

- Hold kæft en dejlig dag, hva? Er I klar til, at det bliver en pissefræk dag, lyder det fra Søren Rasted, da han lørdag træder på scenen i et proppet Groovebox-telt til en livsending af podcasten "Den Grå Side".

Under Brian Lykkes oplæsning besluttede Mick Øgendahl for også at vise historien, og måtte således smide bukserne, da historien krævede det. FOTO: Birgitte Carol Heiberg

Pas på censur

- Nu tager vi lige de første fire linjer af den næste historie, og så må I tage stilling til, om I har lyst til at blive, advarer Søren Rasted, inden en lummer historie om en 35-årig mor, der deler sexpartnere med sine to teenagedøtre, begynder.

Søren Rasted runder efter en lille times tid af med at konstatere, at Tinderbox-gæsterne har været et fantastisk publikum. Når podcasten sendes live, udkommer den ikke som podcast.

- De historier, vi sender live, er lidt vildere end dem, vi normalt bruger. Tolerancegrænsen er en anden, når der er et live publikum, siger Søren Rasted, og tilføjer, at dagens historier vel nok er så langt op ad den lumre og upassende stige, som man kan komme.

Selvom de live sendinger af "Den Grå Side" forbliver for det indviede publikum på grund af grovheden, mener Søren Rasted dog, at vi skal passe på ikke at blive for censurerede.

- Der er noget befriende ved at overskride grænsen. Vi skal passe på, at vi ikke bliver for puritanske og lader os censurere fuldstændigt.

Censur var der ikke noget af under Groovebox' teltdug, og at dømme på latterbrølene var de fremmødte særdeles godt og lummert underholdt.