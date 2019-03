Politisk flertal er på plads: Gravide skal have gavekort for at stoppe med at ryge

Både Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed anbefaler kommunerne at belønne gravide økonomisk for at stoppe med at ryge. Det vil et politisk flertal i Odense derfor nu gøre som forsøg. Foto: Morten Juhl, Scanpix

Der venter en økonomisk belønning fra kommunen, hvis en gravid ryger dropper tobakken. Det er et flertal i Sundhedsudvalget i Odense enige om at forsøge sig med. Konservatives Søren Windell kalder det usmageligt.

Skod cigaretten og få gavekort på op til 1000 kroner. Sådan bliver tilbuddet med stor sandsynlighed til odenseanske gravide, der ryger. Efter masser af debat og opmærksomhed - også i landsdækkende medier - har en foreløbig drøftelse i Sundhedsudvalget i Odense Kommune i denne uge resulteret i, at et flertal skabt af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ønsker at arbejde videre med en forsøgsordning, der vil give gravide penge for at stoppe med at ryge. - Kan vi hjælpe bare ét barn og tilmed også den gravide, er vi lykkedes med opgaven, og det tror jeg på, vi gør, siger Kasper Ejlertsen, der er socialdemokratisk formand for Sundhedsudvalget. I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke fra sidste år er én af 28 anbefalinger til kommunernes rygestop-indsats netop en økonomisk belønning til gravide, der dropper tobakken. Også Statens Institut for Folkesundhed anbefaler det, og det er alt sammen en afgørende årsag til, at et politisk flertal vil gå ad den vej, understreger Kasper Ejlertsen. - En række eksperter siger, det virker, og derfor er det en god idé.

Røgfri by Odense Byråd har vedtaget en vision om, at ingen børn og unge skal ryge i 2025, og at Odense som by skal være fri for røg i 2030.Det betyder, at de cirka 17 procent daglige rygere, der i dag har adresse i Odense, skal nå ned på kun to procent.



Det skal blandt andet ske gennem forebyggelse, rygestopkurser, røgfrie skoler og partnerskaber med for eksempel byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Og nu også en forsøgsordning med økonomisk belønning til gravide, der stopper med at ryge.

Usmagelig belønning Både Venstre og Konservative er imidlertid modstandere af belønningen, som de kalder en glidebane. - Hvad bliver det næste? At folk skal belønnes for at holde sig fra alkohol, spørger Konservatives medlem af Sundhedsudvalget, ældre- og handicaprådmand Søren Windell. - Normalt har jeg respekt for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men her kammer det over. Man tager ansvaret væk fra folk og sætter beløb på et barns liv. Det er usmageligt, mener han, der samtidig har svært ved at se for sig, hvordan det rent praktisk skal lade sig gøre: - Det drukner i bureaukrati, og hvordan skal vi kontrollere, at den gravide ikke længere ryger? - Det er forkert at belønne folk for at ændre adfærd. Vi skal gå ad fornuftens vej og nå dem via oplysning, synes Søren Windell.

De første erfaringer Ifølge Sundhedsstyrelsen kan rygning have store konsekvenser for det ufødte barn. Rygning i graviditeten øger risikoen for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og fosterdød. Og på længere sigt har barnet større risiko for blandt andet at få type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og fedme. Umiddelbart har ingen andre kommuner erfaring med økonomiske belønninger til rygestoppende gravide, men det skal Odense altså nu have, fastholder Kasper Ejlertsen. - Det er vigtigt at understrege, at det ikke kommer til at stå alene. Vi har også andre tiltag, fremhæver han. Det gælder blandt andet rygestoptilbud som individuelle samtaler og særlige gruppeforløb for gravide. Politikerne i Sundhedsudvalget har bedt embedsfolk om blandt andet at få indsnævret målgruppen, så det bliver gravide kvinder med andre udfordringer end rygning, der får tilbuddet. Der lægges op til, at de 1000 kroner deles op i flere gavekort, der gives over en periode, og på den måde løbende holder den gravide oppe på rygestoppet. Og gavekortene kan for eksempel være til babytøj, foreslår Kasper Ejlertsen. Hvordan kommunen skal kontrollere, at den gravide ikke fortsætter rygningen trods belønning for det modsatte, er der ingen svar på endnu. - Vi har bedt om forslag til, hvordan vi sikrer en tæt opfølgning, så vi er sikre på, at det, vi ønsker, også sker. Jeg glæder mig til at se den samlede løsning, siger Kasper Ejlertsen. Den ventes at blive præsenteret for Sundhedsudvalget inden sommerferien. Og så skal der træffes en endelig beslutning. Forventningen er, at mellem 30 og 50 gravide hvert år vil sige ja tak til gavekort og rygestop. Og at udgiften derfor højst vil nå 50.000 kroner årligt.