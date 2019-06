Politisk flertal: Skal Odense Symfoniorkester være selvejende?

Hvordan besparelsen skal udmøntes, har orkestret frie hænder til at beslutte. I første oplæg var det ellers en betingelse, at pengene skulle findes blandt antallet af musikere, men i det færdige oplæg er der ingen krav.

Udsigt til fondsmidler

I dag har landsdelsorkestret ingen bestyrelse, og det er ifølge det politiske flertal netop en af grundene til, at man vil have forvaltningen til at kigge på, om det burde organiseres på en ny måde.

- Man kan næsten ikke ikke have noget imod at få tilført en professionel bestyrelse, for det er jo reelt at få ekstra ressourcer tilført, siger Anders W. Berthelsen (S).

Den netop indgåede afbetalingsaftale mellem symfoniorkestret og By- og Kulturforvaltningen i forbindelse med orkestrets budgetoverskridelse på 7,5 mio. kr. fra sidste års store Wagner-satsning, har også fået Socialdemokratiet og Konservative til at overveje, om orkestret er modent til en anden selskabsform. Ikke mindst set i forhold til, at det f.eks. er lykkedes den selvejende institution Odense Bys Museer at skaffe et trecifret millionbeløb til et nyt museum.

- Vi kunne godt tænke os at få undersøgt muligheden for at gøre Odense Symfoniorkester selvejende, fordi vi ved, at hvis vi lykkedes med den manøvre, er det nemmere at søge eksterne fonde og midler. Hvis man alene ved den måde, orkestret er organiseret på, har afskrevet sig muligheden for at søge eksterne midler, er det jo ikke smart. Man kan jo ikke høre på musikken, hvordan den er organiseret bag linjerne, siger Kristian Guldfeldt.