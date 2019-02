Politikerne er enige: Nu skal der kigges kritisk på gratis frokostpause i Odense Kommune

Økonomiudvalget har besluttet at undersøge muligheden for at afskaffe den gratis frokostpause, som både Dansk Folkeparti og Venstre har foreslået at gøre. - Det er uhørt, mener fællestillidsrepræsentant.

Drop de kommunalt ansattes gratis frokostpause og spar millioner, der kan forhindre i hvert fald nogle af de varslede fyringer i administrationen.

Sådan lød forslaget og opfordringen onsdag fra Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen - tidligere Odense-byrådsmedlem og nuværende folketingsmedlem - og på Økonomiudvalgets møde var der politisk enighed om i første omgang at undersøge muligheden.

"Set i lyset af de store omprioriteringer (på 200 millioner kroner, red.) sender Økonomiudvalget det signal til direktørgruppens arbejde, at et tiltag kan være at optage forhandling med de rette parter om muligheden for at afskaffe betalt frokostpause for de medarbejdergrupper, der har en sådan", lyder beslutningen.

Det var by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), der bragte forslaget med til bordet.

- Det vil være en fin måde at bidrage til at løse den store økonomiske udfordring, vi står overfor, og derfor har vi bedt direktørgruppen om at tale med de relevante parter om, om det er noget, de kan se sig ind, siger hun.

- Derefter skal vi i Økonomiudvalget tage stilling til, om vi vil det.