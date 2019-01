Politikere vil tage fuglerapport alvorligt

Rådmand peger på, at der er projekter i gang, som kan skabe bedre levesteder for fuglene og bedre vandmiljø i fjorden.

Politikerne i By- og Kulturudvalget blev tirsdag konfronteret med de alarmerende tal for Odense Fjords fugleliv, som Dansk Ornitologisk Forening Fyn (DOF Fyn) har fremlagt i en rapport. Fuglelivets tilstand var på dagsordenen, men blot som et orienteringspunkt og mundede derfor ikke ud i politiske beslutninger, men ifølge by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) tager man problemet alvorligt:

- Rapporten viser, at vi har et behov for at sikre et godt miljø, siger rådmanden og peger på to konkrete projekter: Et vådområde ved Kalørgården syd for Korup, der er med til at nedsætte kvælstofudledningen i fjorden. Og digeprojektet ved Seden Strandby, hvor man støttet af EU-midler vil skabe den type natur bag diget, som fuglene har brug for.

- Projektet i Seden Strandby vil være med til at sikre, at fuglene får våde fødder i ferskvand, som de gerne vil have, siger Jane Jegind og tilføjer, at der også er gang i vandplaner på tværs at de fynske kommuner, som kan mindske kvælstofudledningen i fjorden.