Politikere stopper busrute til muslimsk friskole i Odense

Siden 2014 har Roser Skolen betalt Fynbus for en busrute mellem Vollsmose og friskolen, men fra næste skoleår skal det være slut. Det har politikerne i By- og Kulturudvalget besluttet.

Hver morgen klokken 08.05 kører bussen på rute 39S ud fra Slåenhaven i Vollsmose. Rundt omkring i Vollsmose stiger skolebørn på bussen, og klokken 08.30 står de af ved den muslimske friskole Roser Skolen på Slettensvej i det nordlige Odense. Sådan har det fungeret siden 2014, da Odense Kommune og Fynbus indgik en aftale om at stille en bus til rådighed for friskolen, så længe Roser Skolen selv sørgede for omkostningerne. Nu skal det være slut. Det besluttede By- og Kulturudvalget på deres seneste møde, efter rådmand Jane Jegind (V) tog sagen op. - Det er ikke en kommunal opgave at stille busruter til rådighed for vores private friskoler. Det er deres eget ansvar, siger Jane Jegind. - Hvorfor skal den skole have lov til at have en særbusrute? Hvis vi skal behandle alle lige, så skal alle andre private friskoler jo have samme tilbud, pointerer hun. Beslutningen har fået den tidligere formand for Odense Kommunes Integrationsråd Abdulahi Bashiir Egal op i det røde felt. I et debatindlæg i Fyens Stiftstidende kalder han beslutningen for et "udtryk for populisme og usmagelig symbolpolitik". - Vi kan ikke komme udenom, at vi har en friskolelov i Danmark. Derfor kan jeg ikke forstå, at man går direkte efter en muslimsk friskole, der overholder loven, siger Abdulahi Bashiir Egal.

Folkeskoler skal styrkes Argumentationen for beslutningen henviser også til Odense Byråds aftale om udvikling af Vollsmose med "Den sidste Vollsmoseplan", som et enigt byråd står bag. Et af punkterne i planen er, at "andelen af elever på muslimske friskoler skal sænkes markant". Socialdemokraterne i By- og Kulturudvalget støttede op om nedlæggelsen ningen af ruten i håb om, at transporten til Roser Skolen besværliggøres nok til, at forældrene flytter deres børn over i nærliggende folkeskoler i stedet. Men Abdulahi Bashiir Egal forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt at svække friskolen. - Jeg er tilhænger af folkeskolen. Derfor synes jeg, at politikerne burde fokusere på at styrke folkeskolerne i Odense, istedet for at bruge deres energi på at angribe en lovlig folkeskole. Der er jo en grund til netop disse forældre har fravalgt folkeskolerne, siger han.

Ingen konsekvenser for skolen Ifølge Roser Skolens ledelse kommer beslutningen dog næppe til at have den ønskede effekt. På Roser Skolens hjemmesider lover de, at beslutningen ikke får konsekvenser for familierne. - Forældrene har altid betalt for Fynbus-ruten, så nu må de bare betale for en anden. Det bliver samme rute, samme stop og samme beløb. Bussen skal bare lejes privat, forklarer skoleleder på Roser Skolen, Yawez Mahmad Khatib. Fynbus vil køre særruten resten af dette skoleår, men ved starten af det næste er det altså nogle andre, der kører børnene i skole.