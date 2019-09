Politikere om borgerråd: - På flere punkter er vi enige

- Der har været gode refleksioner i borgerrådet, og med anbefalingerne giver de os et indtryk af, hvad vi skal have fokus på de kommende år, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Foto: Michael Bager

Hvad synes de om borgerrådets anbefalinger? Kan de overhovedet bruge dem til noget? Og skal Odense på et senere tidspunkt igen have et borgerråd? Avisen har bedt tre politikere om svar.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S)

- Jeg er imponeret over kvaliteten og originaliteten i de ting, der er foreslået. Der er fokus på at få inkluderet dem på kanten af samfundet - både unge med psykisk mistrivsel og dem, der har været ledige i lidt for mange år. Også debatten omkring livsfasepolitikken er interessant, for vi kommer til at mangle 1100 velfærdsmedarbejdere, og kan vi for eksempel få de ældste medarbejdere til at blive længere, kan det være med til at afhjælpe et stort problem.

- På flere punkter er vi i byråd og borgerråd enige og kigger på de samme typer af udfordringer. Men der er også kommet ting frem, et byråd nok ikke havde foreslået - blandt andet omkring, hvordan vi taler om offentligt ansatte.

- Med det forbehold, at vi lige skal have evalueringen færdig, kan jeg helt sikkert godt finde på at lave et borgerråd igen.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) - Jeg synes, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Der har været en god snak om, hvad vi gør ved vores sårbare unge, at vi skal levere kommunale ydelser med afsæt i den enkelte borgers behov, og at vi skal tænke over, hvordan vi omtaler vores medarbejdere i kommunen. Jeg har længe syntes, at begrebet varme og kolde hænder er helt forkert, for vi har brug for alle slags medarbejdere. - Der har været gode refleksioner i borgerrådet, og med anbefalingerne giver de os et indtryk af, hvad vi skal have fokus på de kommende år. - Idéen med et borgerråd er udmærket, og vi kan godt gøre det igen, men så skal vi have fokus på mere dialog med borgerne og mindre politikerpanel. Vi får mere ud af den direkte dialog med folk.

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) - Jeg er meget glad for, at borgerrådet er så optaget af at få flere med ind i arbejdsfællesskabet og hjælpe dem, der er langt fra arbejdsmarkedet. Jeg oplevede et oprigtigt ønske om at hjælpe nogle mennesker. Der er kommet forslag om noget, vi allerede gør, og som vi skal gøre mere af. - Først og fremmest giver borgerrådet et indblik i de emner, der optager folk. Både borgerrådet og borgermøderne er værdifulde, fordi de giver folk svar på spørgsmål, og de giver os politikere mulighed for at tage den direkte debat også mellem valgkampene. - Med borgerråd - og også borgermøder - bruger vi mange menneskers tid, men vi kunne godt gøre det mindst én gang i hver valgperiode.