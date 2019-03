Politikere om Havebæk-sagen: - Vi kan ikke være det bekendt

Sanne Skougaard Andersen, Venstre

- Jeg var ved at få morgenmaden galt i halsen, da jeg læste om Poul Hansen. Jeg bliver både vred og ked af det på familiens vegne, når man kan opleve den slags på et tidspunkt i livet, hvor man er så sårbar og har brug for hjælp.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er dygtige medarbejdere, og at de gør, hvad de kan. Men i den forholdsvis korte periode, jeg har været byrådsmedlem, er jeg flere gange blevet kontaktet af pårørende, der er bekymrede for normeringerne på plejecentrene om natten. Så jeg vil foreslå, at Ældre- og Handicapforvaltningen - sammen med os politikere - indkalder beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse til et dialogmøde, hvor vi kan tale om, hvad der er op og ned, og hvad der skal til for at sikre plejecentrenes beboere en værdig tilværelse.

- Og hvis det viser sig, at der er brug for mere personale, så må vi se på det og vurdere, om vi kan bruge pengene bedre. Både dem i Ældre- og Handicapforvaltningens budget og i kommunens store kasse. Det her er simpelthen ikke ok.