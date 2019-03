Politikere lune på ideen: Tysk hotelkæde får varm velkomst i Odense

Odense har brug for flere hoteller, mener blandt andet Socialdemokratiet. Også V og K ser umiddelbart positivt på planerne om et nye hotel i centrum med 154 værelser.

Repræsentanterne for hotelkæden B & B Hotels kunne ikke have ønsket sig det meget bedre, og de må drage et lettelsens suk, når de hører referatet af tirsdagens møde i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

For hotelkædens planer om at bygge et nyt hotel med 154 værelser i Vindegade tæt ved Odense Teater bliver umiddelbart budt velkommen af byens politikere.

- Vi har sagt (til embedsfolkene i forvaltningen, red.), at vi godt kan gå videre med det med den udformning, det har, siger Anders W. Berthelsen (S).

- Overordnet set synes jeg, det lyder som et interessant projekt, lyder det fra Kristian Guldfeldt (K).Venstres rådmand Jane Jegind, der ikke deltog i tirsdagens udvalgsmøde, meldte allerede mandag ud i avisen, at hun finder planerne om det nye hotel "meget spændende".