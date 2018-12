Ældre- og Handicapudvalget i Odense sagde tirsdag ja til nye takster for friplejepladser. Det betyder, at planerne om en demensby er helt skrinlagt.

Hvis man vil drive et friplejehjem i Odense, bliver der ikke ændret på de takster, som Ældre- og Handicapforvaltningen havde lagt op til.

Det besluttede et enigt udvalg tirsdag eftermiddag efter flere dages debat i Fyens Stiftstidende. Her gjorde OK Fonden som en af de private aktører det ellers klart, at man ville droppe planerne om at etablere en meget omtalt demensby i Højstrup, hvis ikke der var plads til at forhandle større takster på plads.

Og OK Fonden kan nu pakke alle planer helt sammen. Noget man dog formentlig allerede gjorde tilbage i april i år, da fonden gav afkald på en købsoption på grunden, hvor demensbyen skulle være bygget.

- Der er fuldstændig enighed i udvalget om de takster, som forvaltningen har lagt op til. Vi ved godt, at de ikke er blandt de højeste i landet, men de er på niveau med byer som Aarhus og Aalborg, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Fremover vil de private aktører få 1252 kroner pr. døgn pr. friplejeplads. Og det er et tal, forvaltningen har regnet sig frem til på baggrund af bl.a. de udgifter, som det koster at drive et kommunalt plejecenter.

- Vi vil ikke have et a- eller b-hold, når det kommer til plejecentre. Derfor er vi enige om, at det er taksterne. Det handler også om, hvad vi som kommune kan tilbyde i forhold til vores økonomi, siger Søren Windell.

Frem til april 2015 var taksterne for friplejepladser reguleret af staten. Siden har det været op til kommunerne, og selv om OK Fonden nu ender med at trække stikket, så er der stadig flere private aktører på området i Odense. OK Fonden driver stadig plejecentrene Gurli-Vibeke og Dyruphus. I marts overgår Plejecentret Munke Mose til at være et friplejecenter, og senere på foråret ventes Danske Diakonhjem at kunne åbne et helt nybygget friplejecenter på Blækhatten i det sydøstlige Odense.

Efter planen skulle demensbyen Højstrup Have med 100 boliger være åbnet om et par år. Men det bekymrer ikke rådmanden, at de pladser nu ikke kommer.

- Vi er hele tiden i en situation hvor vi skal tilpasse de pladser, vi har, til behovet. Og jeg er sikker på, at vi nok skal kunne finde de pladser, der er brug for, siger han.