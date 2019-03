Politikere i kor: For meget tillid i kemikaliesagen

Den tillidsbaserede dialog, miljøfolkene fra Odense Kommune som udgangspunkt møder op med i tilsynssager, har i kemikaliesagen fra Seden spillet fallit.

Den erkendelse lyder fra flere politikere i By- og Kulturudvalget som reaktion på, at avisen tirsdag kunne berette, hvordan By- og Kulturforvaltningen i over 300 dage slap kontrollen med virksomheden, hvor de potentielt farlige kemikalier stod opbevaret. Fordi man havde tillid til virksomheden.

- Jeg vil passe på med at generalisere ud fra en enkeltstående sag, men i denne her konkrete sag har forvaltningen udvist for stor tillid, lyder det fra by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Det har ikke været en optimal proces, siger Anders W. Berthelsen (S) og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, beboerne derude (i Seden, red.) føler sig svigtet.

Kristian Guldfeldt (K) siger, at han tirsdag har bedt om en redegørelse.

- Der er ingen tvivl om, at når man læser artiklerne i avisen og hører, hvad der er sket, så er det ikke betryggende. Så tyder det på, at der er nogle ting, man kunne have gjort anderledes. Og det er af selvsamme grund, jeg har bedt om en redegørelse, siger han.

For politikerne fra både S og K er det en topprioritet nu at få fundet en løsning på, hvad der skal ske med de 31 ton kemikalier, der stadig står tilbage på virksomheden i Seden.

- Det er en ubehagelig sag, og jeg er på nuværende tidspunkt ikke tryg ved noget som helst, før man får fundet ud af, hvad der skal ske med de resterende kemikalier på ejendommen, siger Kristian Guldfeldt.

Anders W. Berthelsen vil også have svar på, hvad planen er for den resterende kemi, og det vil han bede forvaltningen redegøre for på næste udvalgsmøde.

- Kan man give et påbud om, at det skal fjernes? Regningen må man så slås om bagefter. Det vigtigste er, at det bliver fjernet, inden det gør yderligere skade, siger han.

Rådmand Jane Jegind oplyser, at der er ved at blive planlagt et informationsmøde for borgerne i Seden. Netop det har borgerne flere gange efterspurgt.