Politikere efter spareøvelse: Udsatte børn vil få de tilbud, der er behov for

De politikere, der tirsdag diskuterede de store besparelser på børneområdet, er generelt fortrøstningsfulde. De tror på, at arbejdet med at finde de mange millioner, som mangler i budgettet, er på rette vej. Der er dog forhold, man skal være opmærksom på.

Hjalte David Hansen, Socialdemokraterne

Udsatte børn:

- Jeg er optaget af, at de udsatte børn i byen får de foranstaltninger, der skal til. Forvaltningen gav os en klokkeklar forsikring om, at de udsatte børn fortsat vil få de tilbud, der er behov for. De justeringer, man laver, er primært på kontrakter med eksterne partner, og her vil vi sikre, at vi ikke betaler mere end, end vi skal. Og det giver sådan set god mening at økonomitilpasse på den måde, netop for at det ikke går ud over de udsatte børn.

Inklusion:

- Det er 29 meget forskelligartede indsatser, og det er en opgave, der ligger langt tilbage. En del er eksempelvis dokumentation af ting, der allerede foregår - for eksempel modtage-flex. (indsats for flygtningebørn i skolen, red.). Jeg er ikke så bekymret for de ordblinde børn. Jeg er sikker på, at man kan bruge det, de kan på Højmeskolen, i folkeskolen også.

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti Udsatte børn: - Jeg er ikke særlig vild med at spare på de udsatte børn, og jeg er generelt rigtig bekymret for det område. Når det handler om udsatte børn, er området meget svært at styre økonomisk, og jeg har bedt om nogle ekstra notater på, hvor de børn, der skal hjemtages fra andre kommuner, så skal anbringes. Men nogle af forslagene giver god mening. Det om ATA (Alternativ Til Anbringelse, red.) for eksempel. Inklusion: - Jeg er stor tilhænger af inklusions-tankegangen. Ingen børn skal sættes ud på et sidespor, og man må aldrig give op i forhold til at få alle børn med i fællesskabet. Når det er sagt, så er der også børn, der har behov for et specialtilbud. Når børn med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen, så skal der følge ressourcer med, ellers mangler der en brik i puslespillet. Derfor er det ikke godt, når inklusion er en spareøvelse som her.

Malene Ambo-Rasmussen, Venstre Udsatte børn: - Arbejdet med Alternativ Til Anbringelse (ATA) har ikke haft den fornødne succes, når man tager i betragtning, hvor dyre foranstaltninger der er tale om. Derfor bakker vi op om forslaget med at lukke den selvstændige ATA-indsats. På samme måde giver det god mening at kigge på merudgifter, hvor der er nogle meget rigide forhold. Det vigtigste er, at vi overholder loven, og at børn ikke kommer i klemme. Inklusion: - Min første tanke var, da jeg så punktet: Åh, nej, vi kan ikke forsvare mere inklusion. Men efter at have læst teksten, synes vi, at de inklusionsmuligheder, som her trækkes frem, er gode eksempler. Problemet er, at vi i forvejen har inkluderet mere, end godt er, og at vi har nogle inklusionsbørn, som vi ikke kan stå inde for. Børn, som er udadreagerende og voldsomme over for de andre børn.