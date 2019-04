Politikere brugte en hel dag i Vollsmose: - Her leves et anderledes liv

Mange børn bliver anbragt, trusler gør politiet til en vigtig samarbejdspartner for børnehaver, og en skole gider ikke længere være skueplads for projekter. Men i bidder af området er udviklingen mod job og uddannelse god, forældrene taler dansk, og i ungdomscentret har de aldrig haft så rolige år som nu. Følg her en håndfuld politikere på heldagstur i det Vollsmose, byrådet vil ændre markant.

- Bøøøhh. En lille lyshåret dreng med øjnene fulde af ballade hopper ind foran børn- og ungerådmanden. Hun kvitterer med et smil og et hej og fortsætter turen rundt blandt højbede, hvor børnefingre lægger løg, forbi bålstedet, som ihærdige børnearme kløver brænde til - og så holder hun afstand til kakerlakkerne, der bliver nusset og aet af et par lidt mere modige unger. Sammen med en lille håndfuld politikerkolleger fra Børn- og Ungeudvalget og fra byrådet - og ligeså mange embedsfolk - er Susanne Crawley Larsen (R) på heldagstur. Såvel regeringens ghettoplan som byrådets ditto - det er den med det ambitiøse navn "Den Sidste Vollsmoseplan" - vil ikke kun rive bygninger ned, men også møblere markant om på den måde, børnene i Odenses omdiskuterede bydel går i vuggestue, børnehave og skole. Derfor klemmer politikere og embedsfolk sig sammen i en lille bus og kører derud, hvor problemerne skal løses. Og derfor begynder turen faktisk langt fra Vollsmose. Fra januar næste år må højst 30 procent af de nye børn, der i løbet af et år begynder i samme daginstitution, have adresse i et socialt udsat boligområde. Det siger ny ghettolovgivning. Men i december sidste år havde de ni børnehuse i Vollsmose mellem 74 og 96 procent børn fra et sådant område. Samlet set svarer det til 526 ud af de 584 opskrevne børn. Susanne Crawley Larsen har foreslået, at de tal kan blive lavere ved blandt andet at rykke Vollsmose-børn ud i skovbørnehaver sammen med andre af byens børn. Derfor er første politiker-busstop ved Børnehuset Elverhaven i Ravnebjerg, hvor børn fra tre børnehuse i institutionsområdet Kragsbjerg samles om masser af udeliv. De ledende voksne fortæller, at børn, der før havde det svært og fik særlig hjælp, nu har sluppet de ekstraordinære indsatser. At bustransporten ikke volder problemer. Men at det til gengæld kræver lidt ekstra kræfter at få forældresamarbejdet til at fungere, når børnene busses ud fra forskellige børnehuse. Med anerkendende "her ville jeg gerne være barn"-tilkendegivelser kører politikerne videre. Til Vollsmose, hvor en af områdets to folkeskoler - H.C. Andersen Skolen - tager imod.

Kort fortalt om Vollsmose Vollsmose er Danmarks største ghettoområde og har lidt over 9000 beboere.Tre ud af fire beboere er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, og over halvdelen af de 18-64 årige i Vollsmose er hverken i uddannelse eller job.



Området er cirka 2,5 kvadratkilometer stort og rummer omkring 3600 almene boliger.



Et enigt byråd vedtog i september sidste år "Den Sidste Vollsmoseplan", der blandt andet har som målsætning at rive mindst 1000 boliger ned, tiltrække investorer til at bygge nyt og på den vis ændre beboersammensætningen. Andelen af ledige skal være på niveau med resten af byen, og det samme skal for eksempel karaktergennemsnit og engagement i kultur- og fritidsliv.



Også regeringen har lagt en ghettoplan frem, og dele af den er blevet vedtaget. For eksempel må der højst være 40 procent almene familieboliger i et ghettoområde, og der bliver loft over, hvor mange børn fra et udsat boligområde der må være i samme daginstitution.

Venstres Mark Grossmann er også del af Børn- og Ungeudvalget, men var ikke med på tur. Han hilste i stedet på fra sin arbejdplads i patruljevognen på Vollsmoses stier. Foto: Michael Bager

Skrækslagne forældre - Vi har hejst flaget, for vi er så glade for, at I kommer ud og ser, hvordan vi oplever Mosen, lyder velkomsten. Under halvdelen af Vollsmoses børn går i de to folkeskoler. Knap hver tredje søger ud af området og ind på en af byens andre folkeskoler, mens tæt på en fjerdedel køber plads på en fri- eller privatskole - i en del tilfælde de muslimske af slagsen. Det tal skal ned, fremgår det af "Den Sidste Vollsmoseplan". Og så skal karaktergennemsnittet op på det kommunale gennemsnit. Men hvordan? På H.C. Andersen Skolen har de ikke lyst til at være skueplads for flere projekter, "hvor der alligevel ikke bliver pytter ud af indsatserne, når de stopper". De har skruet op for samarbejdet med forældrene og har forældresamtaler cirka hver 66. dag, hvor der i fællesskab lægges uddannelsesplaner. De vil brande skolen ved at bruge den også som forsamlingshus, de har haft fællesspisning og taler om bankospil, at give plads til møder, til dækskifte og frisør. For måske kan netop det være en del af vejen hen imod at nedbryde den udtalte frygt, der er for myndighederne, lyder skolevurderingen: - Mange er skrækslagne for, at kommunen kommer og tager deres børn. Derfor fortæller de os ikke altid om deres problemer, så vi kan hjælpe.

Allah planter frø Det samme oplever socialrådgiverne i Børn- og Ungerådgivningen, der reagerer på underretninger. De fortæller politiker-flokken om et Vollsmose med meget komplekse sager, med store og massive indsatser og med flest anbringelser - også af dem med tvang. Og så har det forebyggende samarbejde med familierne ofte svære vilkår: - For der florerer historier om, at når vi får en underretning, så kommer vi og tager deres børn efter mørkets frembrud. Socialrådgiverne efterlyser mere tid med samarbejdspartnere og lægger ikke skjul på, at den pressede økonomi på området for socialt udsatte børn, der lige nu igen står midt i millionbesparelser, fylder. - En stor del af vores hverdag går med økonomi, men vi skal alligevel gøre det rigtige. Er det klogt, at man i mange år har fulgt metoden "vælg det billigste og mindst indgribende", spørger de fra Børn- og Ungerådgivningen. Og svarer selv: - Måske skulle vi i stedet have valgt hylder højere oppe. Også sundhedsplejerskerne ønsker mere tid med Vollsmose-børnene. Allerhelst vil de se dem hvert år. For kendskabet til egen krop er ikke altid ret stort, og derfor er der især brug for at snakke prævention, menstruation og pubertet. - Jeg har set børn i 3. klasse, der nægter at tro på farens rolle i en graviditet. De tror på, at Allah planter frø i moren, fortæller en sundhedsplejerske, der kommer både på Vollsmoses folkeskoler og på muslimske privatskoler. Et af sidstnævnte steder har hun oplevet, at forældre i protest mod seksualundervisningen holdt børnene hjemme fra skole ugen efter. Og nogle ønskede helt at finde en ny skole.

Skred i tingene - Hey, vil I ikke se, hvor gode vi er til fodbold, råber en somalisk dreng, der har frikvarter på H.C. Andersen Skolen. Men politikere og embedsfolk skal videre. En travetur ad Vollsmoses stisystemer gør dem lidt klogere på områdets både bygninger og natur, på planerne om at rive 1000 boliger ned og bygge endnu flere op, om de nye veje, der skal bryde den lukkede Vollsmose-firkant op. Og flokken passerer både lysegrøn forårsidyl ved en sø og en udbrændt knallert på en sti. - Det er et anderledes liv, der bliver levet her, bemærker én i gruppen, mens de kigger på Bøgeparkens triste vinduer og de mennesketomme legepladser og græsplæner. Mere liv er der i Børnehuset Granparken, hvor et børnekor med et "goddag og velkommen" smigrer sig ind hos gæsterne. - Hvad hedder du, spørger børnene, mens de giver hånd og en enkelt embedsmand får et agern som spontan velkomstgave. Mens børnene bruger eftermiddagstimerne på legepladsen med balloner og Mester Jakob-musik, tegner voksensnakken igen et billede af en børneflok med brug for særlige indsatser. Børnene er dårligere til dansk, og der gives eksempler fra andre af Vollsmoses børnehuse, hvor enkelte familier ville sætte dagsordenen, og medarbejdere er blevet rusket og truet. - Politiet er en vigtig samarbejdspartner for os, det er vi nødt til at sige. Men der er også skred i tingene, oplever personalet. I blandt andet Granparkens hjørne af Vollsmose er flere i uddannelse og job, og 90 procent af forældrene taler dansk. Derfor forstår de også, når pædagogerne opfordrer til at øve ugens fokusord hjemme og minder om højtlæsningens værdi.

Stort gennembrud Sidste stop på heldagsturen er den tidligere Humlehaveskolen, hvor både SSP - samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi - og områdets ungdomscenter er klar med ord. De fortæller, hvordan et samarbejde om valgfag i de ældste klasser har trukket masser af elever fra blandt andet Skibhuskvarteret og Agedrup til valgfagsundervisning i Vollsmose: - Det er et stort gennembrud. 70 procent kommer udefra. Og også ungdomscentrets tilbud om heste og ridning tiltrækker. - Rammer vi det rigtige, kan aktiviteter flytte nogle børn og unge - og så tager de deres venner med. Men vi er oppe mod voldsomme overskrifter, lyder erkendelsen. Politikerne håber imidlertid at lykkes med netop dét: At trække børn til fra andre bydele og gøre vuggestuer og børnehaver i Vollsmose så attraktive, at forældre med andre postnumre vil vælge pasning dér. For skal lovens krav om, at maksimalt 30 procent børn i samme daginstitution må have adresse i et socialt udsat boligområde, så er det ikke nok at fragte børn ud af Vollsmose og ud i skovbørnehaver som Elverhaven. Nogle skal også den anden vej, hvis bydelen skal beholde et antal børnehuse. Håb er der i hvert fald i ungdomscentret. - De seneste par år er de roligste, vi har haft. Og som et af Vollsmose-børnene selv rapper på en musikvideo fra hestestalden: - Vi kæmper, griner, græder sammen. Kender vores fejl, vi er på rette vej.