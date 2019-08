Politikere: Tiden er løbet fra bycyklerne

Blandt politikerne i By- og Kulturudvalget hersker der en bred erkendelse af, at systemet med bycykler i Odense aldrig er blevet den store succes. De håber nu, at leverandøren vil gå med til at ændre i kontrakten og give byen noget andet end cykler, der ikke bliver brugt.

Jane Jegind (V): - Brug og tilgængelighed hænger sammen. Det er ikke godt nok, at der er langt færre cykler, end leverandøren er forpligtet til at stille til rådighed. Bycyklerne har jo flere gange været debatteret på grund af den lave anvendelse, senest var forsøget at gøre dem gratis for at øge brugen. Odenseanerne ejer jo heldigvis deres egen cykel, så det er jo i høj grad til mennesker udefra. Der er heller ikke tvivl om, at elløbehjulenes ankomst ikke gør det lettere for bycyklen.

Anders W. Berthelsen (S): - Det har jo aldrig været den store succes med bycyklerne. Behovet for dem har simpelthen ikke været så stort, som man havde regnet med, da man lavede kontrakten. Derfor er det selvfølgelig fornuftigt nok at se på, om vi så kan få noget andet ud af kontrakten, der jo ikke kun gælder bycykler, men også en masse andet byudstyr. Jeg synes ikke, at man skal droppe bycykelordningen helt, men vi kan godt nøjedes med nogle færre cykler. Jeg har også lagt mærke til, at de ikke er blevet brugt så meget.